Csar: "Kein Komplott der Belegschaft"

In einem Wirtshaus in der geografischen Mitte des Bezirks Braunau wird am Dienstagabend das dritte große Krisentreffen zur Causa Wojak innerhalb von acht Tagen über die Bühne gehen. Erstmals wird dabei auch der Betroffene selbst, der vor zwei Wochen von Landesamtsdirektor Erich Watzl abgelöste Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak, seine Sicht zu den Vorwürfen gegen ihn darlegen. Diese stützen sich – wie exklusiv berichtet – großteils auf einen "überwiegend positiven" Prüfbericht des Landes, der keinen "dringenden Handlungsbedarf" sah.

Trotz Urlaubszeit wird wohl eine Mehrheit der 46 Bürgermeister des Bezirks, von denen zwei Drittel hinter Wojak stehen sollen, der Einladung ihres Sprechers Franz Zehentner zu dem Treffen folgen. Er betont im OÖN-Gespräch, dass es sich um keine Protestversammlung handle. "Ich bin kein Protestierer. Aber bei einem Unrecht kann ich nicht zuschauen", sagt Zehentner und rät "allen gewählten Volksvertretern", den Mund aufzumachen. "Wir wollen aber nichts verschleiern, sondern dass alle Vorwürfe auf Punkt und Beistrich geprüft werden."

Peter Csar, Chef der Landespersonalvertretung, betont in einem öffentlichen Brief, dass "kein Komplott der Belegschaft" hinter dem Amtsenthebungsverfahren gegen Wojak stecke. "Die oberösterreichische Landesverwaltung ist kein Intrigantenstadel, in dem weder Willkür noch eine autokratische Schreckensherrschaft regieren."

Wojaks Führungsstil sei "schon seit längerem" von der Personalvertretung thematisiert worden. Aber "zahlreiche Interventionsversuche" hätten nichts bewirkt. Es sei Aufgabe der Amtsleitung, die "massiven Verdachtsfälle hinsichtlich einer rechtswidrigen Amtsführung" zu prüfen. "Wer das nicht macht, würde sich selbst des Amtsmissbrauchs schuldig machen", schreibt Csar und stellt einen Vergleich an: "Wäre die Bezirkshauptmannschaft Braunau ein Wirtshaus, dann kann der Wirt auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn er nicht nur bei den Gästen beliebt, sondern auch bei Koch und Kellnern anerkannt und respektiert ist."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.