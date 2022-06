Covid-Hilfen auch für Reisebüro der SP-Pensionisten

Geschäftsführerin Gerlinde Zehetner und PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth bestätigen das und begründen es mit den rechtlichen Bestimmungen. Die "SeniorenReisen Reisebüro GmbH" sei zwar ein Wirtschaftsunternehmen wie andere Reisebüros auch und zahle genauso Steuern. Dieses Reisebüro sei aber seit rund 45 Jahren im Eigentum des Pensionistenverbandes, der seit seiner Gründung im Jahr 1949 ein Verein ist.

Wirtschaftsunternehmen im Eigentum von Vereinen dürften nicht wie andere Betriebe um allgemeine Förderungen wie den Fixkostenzuschuss ansuchen, sondern müssten ihre Anträge beim NPO-Fonds einreichen, erläuterten Zehetner und Wohlmuth. Ihr wäre ein Ansuchen um einen Fixkostenzuschuss lieber gewesen wäre, sagte Zehetner, weil damit eine höhere Förderung verbunden gewesen wäre.

"Am freien Markt tätig"

Zehetner gestand zu, dass die Optik mit dem NPO-Fonds vielleicht ein bisschen "komisch" wirken könne. Sie betonte aber, dass "nichts Ehrenrühriges" dabei sei, wenn sich ihr Reisebüro so wie andere Unternehmen um eine Förderung bemüht habe. Die SeniorenReisen seien am freien Markt tätig und stünden in Konkurrenz zu allen anderen Reisebüros.