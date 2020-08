Covid-Gesetz: Anschober will Parlament künftig einbinden

Nach der anhaltenden Kritik an den geplanten Corona-Gesetzen hat Gesundheitsminister Rudi Anschober eingelenkt. Am Montagnachmittag traf er mit den Klubobleuten zusammen und ging mit ihnen nochmals die strittigsten Punkte durch.

Nach rund 80 Minuten endete das Gespräch mit der Zusicherung, dass bei künftigen coronabedingten Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte der Hauptausschuss des Parlaments eingebunden wird. Noch deutlicher soll zudem festgeschrieben werden, dass Betretungsverbote nicht für den privaten Bereich, sprich Wohnungen und Eigenheime, gelten werden. Die Corona-Ampel soll gesetzlich besser verankert werden.

Video: Jubelstimmung kam bei der Opposition nach Anschobers Ankündigung keine auf.

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hatten Nationalrat und Bundesrat am 15. März im Eilverfahren den Gesundheitsminister ermächtigt, per Verordnung Betretungsverbote erlassen zu können. Der Verfassungsgerichtshof hob diese auf, weshalb eine Reparatur nötig wurde. Am Freitag endete die Begutachtungsfrist für die Novelle des Epidemie- und des Corona-Maßnahmen-Gesetzes. Der umstrittene Entwurf sah vor, dass beim Auftreten von Covid-19 abermals der Gesundheitsminister per Verordnung das Betreten bestimmter und auch öffentlicher Orte regeln könne.

Die Neos hatten als Erste gefordert, dass es nicht dem Minister allein obliegen dürfe, solche Entscheidungen zu treffen. Sie hatten auf eine Einbindung des Hauptausschusses des Nationalrats gedrängt. Ein Vorschlag, der auch den Zuspruch der ÖVP und der Oppositionsparteien fand. "Es freut uns, dass unser Vorschlag, den Hauptausschuss einzubinden, nun kommen soll. Die konkrete Umsetzung müssen wir uns aber noch anschauen", sagte Neos-Vizeklubchef Gerald Loacker nach dem Gespräch.

Nicht die Waschstraße

Auch VP-Klubobmann August Wöginger unterstützt die Maßnahme: "Dort, wo Grund- und Freiheitsrechte berührt werden, macht es Sinn, dass die Verordnungen den Hauptausschuss passieren", erklärte er. Doch es soll sich um relevante Eingriffe handeln. Wenn etwa eine Waschstraße coronabedingt geschlossen werde, müsse damit nicht das Parlament befasst werden.

In dem Entwurf finden sich aber noch weitere Mängel. SP-Klubobmann Jörg Leichtfried kritisierte das Zuständigkeitschaos: "Über 100 Behörden sind für die Umsetzung der Verordnungen zuständig." Auch FP-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak blieb skeptisch: Es sei nicht klar, ob und wann künftig Bund, Land oder Bezirksbehörde Corona-Maßnahmen verhängen können. Zu konfus geregelt sei auch die geplante Datenerfassung in Betrieben oder Lokalen ("Contact Tracing").

Für den Beschluss der Corona-Gesetze ist eine einfache Mehrheit ausreichend. Ein Schulterschluss mit der Opposition würde es Anschober aber leichter machen, unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Es gebe "viele spannende Gesprächsansätze", sagte er gestern und versprach, den Gesetzesentwurf zu überarbeiten. Beschlossen werden könnte das Gesetz am 23. September, wenn der Nationalrat zusammentritt.

Die umstrittenen Covid-Gesetze:

Nachdem der Verfassungsgerichtshof die Bestimmungen zu den Ausgangsbeschränkungen aufgehoben hat, müssen diese nun überarbeitet werden. Ein Entwurf liegt vor, die Kritik daran ist groß. Hier die umstrittensten Punkte:

Der Gesundheitsminister kann Betretungsverbote für bestimmte und öffentliche Orte aussprechen, um eine Ausbreitung von Corona zu verhindern. Kritik: Ein Minister erhält zu viel Macht (weshalb relevante Änderungen nun den Hauptausschuss passieren sollen). Klar ausgenommen werden sollen private Haushalte und Grundstücke.

Ein Minister erhält zu viel Macht (weshalb relevante Änderungen nun den Hauptausschuss passieren sollen). Klar ausgenommen werden sollen private Haushalte und Grundstücke. Contact Tracing: Betriebe, Veranstalter und Vereine sollen verpflichtet werden, Kontaktdaten von Gästen, Besuchern und Kunden zu sammeln, sofern diese dem freiwillig zustimmen. Kritik: Diese Form der Registrierung ist zu vage geregelt, der Datenschutz nicht gesichert.

Betriebe, Veranstalter und Vereine sollen verpflichtet werden, Kontaktdaten von Gästen, Besuchern und Kunden zu sammeln, sofern diese dem freiwillig zustimmen. Diese Form der Registrierung ist zu vage geregelt, der Datenschutz nicht gesichert. Zuständigkeitschaos: Bund, Länder und Bezirke können je nach Covid-19-Infektionen unterschiedliche Maßnahmen verhängen. Gleichzeitig können höherrangige Verordnungen regionale außer Kraft setzen. Kritik: Der Bürger kann rasch den Überblick verlieren, an welche Regeln er sich zu halten hat.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at