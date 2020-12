Covid-19: Regierung peilt Impfstart am 12. Jänner an

Seit gestern ist fix, dass die Weihnachtsferien an den Schulen verlängert werden, der reguläre Betrieb startet erst am 11. Jänner nach einem Testangebot für Lehrer und Schüler in den Tagen zuvor – und nach OÖN-Informationen unmittelbar vor dem voraussichtlichen Start der Corona-Impfungen in Österreich am 12. Jänner. Die Impfstrategie sieht vor, in den Alten- und Pflegeheimen zu beginnen.

Video: Schulstart nach Weihnachten erst am 11. Jänner, davor Tests

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Hauptausschuss werden heute aber vorerst die Regelungen für die Weihnachtsfeiertage beschlossen. Die OÖNachrichten warfen bereits einen Blick auf den Entwurf des Gesundheitsministeriums: Er bringt einen Mix aus Ausnahmen und Verschärfungen – und auch einiges an Verwirrung.

Am 24. und 25. Dezember dürfen sich, wie angekündigt, maximal zehn Personen (inklusive Kinder) aus ebenso vielen Haushalten treffen. Aufgehoben sind an diesen beiden Tagen auch die Ausgangsbeschränkungen, wobei im Entwurf nicht festgelegt wird, ob dies bereits am 24. Dezember ab 0 Uhr gilt und bis wann genau.

Ab 26. Dezember darf man das Haus zwischen 20 und 6 Uhr wieder nur aus den bekannten Gründen verlassen.

Auch für Juristen ist im Entwurf nicht klar ersichtlich, ob für Weihnachtstreffen zu Hause nun eine Maskenpflicht gilt – das Gesundheitsministerium verneinte dies auf Anfrage. Generell wird die Maskenpflicht aber ausgeweitet: Sie ist bei Zusammenkünften in Innenräumen (erlaubt sind mit Ausnahme des 24. und 25. Dezember sechs Personen aus zwei Haushalten plus sechs Kinder) zusätzlich zum Mindestabstand vorgesehen. Laut Verordnung ist der direkte private Wohnraum ausgenommen, nicht aber Garagen und Gartenhütten. Auch am Arbeitsplatz kommt eine Verschärfung der Maskenpflicht. Diese gilt künftig in allen geschlossenen Räumen, "sofern ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen ist" oder andere Schutzmaßnahmen gesetzt werden, wobei explizit Trennwände oder Plexiglaswände genannt werden. Im Grunde darf man wohl nur noch in Einzelbüros maskenfrei arbeiten.

Dies alles gilt ab morgen. Eine Regelung für Silvester folgt erst.

In den Schulen wird es erst ab 11. Jänner wieder Regelunterricht geben. Davor soll nicht nur die Bevölkerung erneut zum Massentest aufgerufen, sondern es sollen vor allem auch Lehrer und Schüler getestet werden. Explizit zum Test aufgerufen werden Oberstufenschüler – in dieser Altersgruppe waren die Infektionszahlen höher.

"Ich war immer der Meinung, dass es sinnvoll ist, Lehrer und Schüler gleichzeitig zu testen", zeigte sich Lehrergewerkschafter Paul Kimberger erfreut. Eine Testpflicht wird es nicht geben, der Schulbesuch wird auch nicht an die Vorlage eines negativen Ergebnisses gekoppelt. Eltern, die keine Betreuungsmöglichkeit haben, können ihre Kinder am 7. und 8. Jänner in die Schulen schicken. Überlegt worden war, diese bereits ab 19. Dezember zu schließen. Doch sollen dies dem Vernehmen nach die Grünen und Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) abgewehrt haben.

Regeln für Pflegeheime, Skigondeln und Genesene

Die jüngste Corona-Verordnung legt fest, dass sich Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen zweimal pro Woche einem Antigen- oder PCR-Test zu unterziehen haben. Mangelt es an Testkapazitäten, werden Personen bevorzugt, die direkten Kontakt mit Patienten haben. Einmal pro Woche sind Tests von Mitarbeitern in Krankenanstalten vorgesehen.

Ab 24. Dezember werden Zoos und botanische Gärten geöffnet. Ebenso können Skifahrer auf die Piste. Die Seilbahnbetreiber müssen sicherstellen, dass in geschlossenen Gondeln nicht mehr als die Hälfte der Kapazitäten genutzt wird. Für offene Sessel- und Schlepplifte gibt es keine Begrenzung.

Ausgenommen von regelmäßigen Testungen sind künftig all jene, die in den vergangenen drei Monaten nachweislich eine Covid-19-Infektion hatten. (jabü/gana/wb)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.