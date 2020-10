Über so gut wie alle Fragen rund um das Thema Corona und Covid-19 sprachen die OÖN mit Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde und einer der namhaftesten Corona-Experten im Land. Nicht nur zu den Themen in dem Artikel auf dieser Seite, sondern auch über Medikamente, Therapieformen, die kontroverse Frage der Herdenimmunität und den schwedischen Weg, die Aussagekraft von Tests und wie gefährlich Singen und Musizieren in geschlossenen Räumen ist, gab Lamprecht ausführlich