Coronavirus: Wie Österreich durch die Krise gesteuert wird

In der Coronavirus-Krise ist auch die Spitzenpolitik im Ausnahmezustand. Besprechungen werden im Stakkato und fast nur noch über Video abgehalten, etwa zwischen Kanzler Sebastian Kurz (VP) und den Landeshauptleuten. Die Krisenstäbe aus Experten und Behördenvertretern versorgen die Politiker laufend mit den neuesten Informationen. Und es gibt Notfallpläne, damit die Bundesregierung und die Landesregierungen selbst jederzeit handlungsfähig bleiben.

Im Bundeskanzleramt wurden Notbetten aufgestellt. Sollte im Umfeld von Kurz eine Infektion auftreten, würde das Kanzleramt isoliert. Kurz würde ab diesem Zeitpunkt auch dort übernachten – mit seinen engsten Mitarbeitern, darunter Kabinettschef Bernhard Bonelli, Berater Gerald Fleischmann und Kommunikationschef Johannes Frischmann.

Kurz hält sich derzeit hauptsächlich in seinem Büro auf, Besucher werden mit dem Mindestabstand von einem Meter empfangen. Von den Regierungskollegen kommen aus Sicherheitsgründen nur noch Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudi Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP). Der Ministerrat kann dank einer Verfassungsänderung per Videokonferenz abgehalten werden.

Kurz könnte im Kanzleramt übernachten. Bild: APA

Selbstisolation im Notfall

Der Großteil der Mitarbeiter in den Regierungsbüros ist im Homeoffice, ebenso in den politischen Büros in Oberösterreich, im Landesdienst und bei Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Dessen engster Kreis, mit dem er permanent berät, besteht aus vier Mitarbeitern. Fast alles andere läuft über Video. Es gibt kaum noch reguläre Termine, schon gar nicht außerhalb des Landhauses. Sollte Stelzer oder einer seiner engsten Mitarbeiter am Coronavirus erkranken, würde der Landeschef in Selbstisolation gehen.

Die Landesregierung hat eine Änderung der Geschäftsordnung beschlossen, damit die Politiker nicht mehr physisch bei den Sitzungen anwesend sein müssen. Ab Montag finden die Regierungssitzungen nicht im Sitzungszimmer im Landhaus, sondern per Videokonferenz statt. "Auch die Mitglieder der Landesregierung sind dazu angehalten, ihre sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren", sagt Stelzer.

Landtagssitzung ist fraglich

Am Montag wird die Landtags-Präsidiale entscheiden, ob die für 2. April geplanten Ausschusssitzungen verschoben werden. Das ist wahrscheinlich. Auch die Landtagssitzung am 23. April wackelt.

Bundespräsident Van der Bellen ist im Homeoffice. Bild: APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt an den Sitzungen des Krisenstabs weder physisch noch digital teil. Der Kontakt mit der Regierung ist aber eng: Zumindest alle zwei Tage telefoniert er mit Kurz, im Bedarfsfall auch mit einzelnen Ministern. Seit Wochenbeginn ist das Staatsoberhaupt im Homeoffice, in der Hofburg sind maximal zehn der rund 80 Mitarbeiter anwesend. Akten, Unterlagen und zu prüfende und zu unterzeichnende Gesetze lässt sich Van der Bellen per Chauffeur bringen.

Krisenstäbe in Land und Bund

Der Corona-Krisenstab des Landes Oberösterreich wurde am 11. März 2020 eingerichtet, er ist täglich im Landhaus zwischen 8 und 20 Uhr im Einsatz. Leiter des Krisenstabs ist Alois Hochedlinger (Bild oben), Chef der Direktion für Inneres und Kommunales. Als behördlicher Einsatzleiter fungiert Landes-Sanitätsdirektor Georg Palmisano, fast immer ist auch Matthias Stöger, Leiter der Landes-Gesundheitsabteilung, beigezogen. Als „Systempartner“ (nicht namentlich festgelegt) sind Vertreter von der Polizei, dem Roten Kreuz, den Bezirkshauptmannschaften, den Krankenanstalten und ein Heeres-Verbindungsoffizier dabei.

Auf Bundesebene gibt es seit 1986 mit dem SKKM (Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement) einen im Innenministerium angesiedelten Krisenstab, der anlassbezogen gebildet wird und permanent tagt. In der Coronakrise fungiert der stellvertretende Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Lang (Bild oben), als Vorsitzender, alle betroffenen Ministerien entsenden Vertreter, nun vor allem das Gesundheitsministerium, in dem es auch einen medizinischen Krisenstab gibt. Hier federführend und auch im SKKM vertreten ist der aus Oberösterreich stammende Seuchenbekämpfungs-Abteilungsleiter Bernhard Benka.