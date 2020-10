Coronavirus: Vorarlbergs LH Wallner negativ getestet

Eine entsprechende Meldung der "Vorarlberger Nachrichten" hat das Landhaus in Bregenz am Dienstagvormittag bestätigt. Wallner hatte sich am Montagnachmittag einem PCR-Test unterzogen und sich in Quarantäne begeben, weil er Kontakt mit dem positiv auf Corona getesteten künftigen Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) hatte.

Zwei Erkrankte bei der SPÖ

Kontakt mit Ritsch hatte Wallner bei der Landtagssitzung am 7. Oktober - wo der langjährige SPÖ-Landtagsmandatar wegen seinem Wechsel nach Bregenz verabschiedet wurde. Neben Ritsch gibt es, wie Montag bekannt wurde, in der SPÖ-Landtagsriege noch eine zweite Corona-Erkrankung: Auch die Abgeordnete Elke Zimmermann wurde positiv getestet.

Strenge Bettruhe verordnet

Beiden wurde aufgrund ihrer Symptome strenge Bettruhe verordnet. Im Landhaus wurde für alle Sitzungsteilnehmer eine Teststation eingerichtet; die Ergebnisse sollen am heutigen Dienstag vorliegen. Auch Mitarbeiter der Stadt Bregenz müssen nun auf das Corona-Virus getestet werden.