Coronavirus: Freude über Maßnahmen gegen häusliche Gewalt

Angesichts der Ausgangsbeschränkungen wurden die Maßnahmen der Regierung gegen häusliche Gewalt durwegs positiv aufgenommen. Die SPÖ-Frauen begrüßten, dass die Wichtigkeit des Themas erkannt wurde. SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek begrüßt etwa die von der Regierung angekündigte Aufstockung der Frauen-Helpline gegen Gewalt. Das teilte sie in einer Aussendung mit. "Das ist ein erster wichtiger Schritt, damit sich Frauen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind, Hilfe holen können", sagte sie.

Ein Danke an die Ministerinnen für die Einführung der Maßnahmen kam am Donnerstag vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). Durch die Ausgangsbeschränkungen würde das Risiko von häuslicher Gewalt an Frauen und Kindern massiv steigen, hieß es in einer Aussendung. Durch die vermehrte Zeit zu Hause könne es vermehrt zu Überforderungen, Stress und Eskalationen kommen, befürchten die Expertinnen. Gerade in dieser Situation bräuchten Betroffene von häuslicher Gewalt erweiterte Möglichkeiten für Hilfe und Unterstützung. Der HelpChat www.haltdergewalt.at biete hier anonyme und vertrauliche Hilfestellung für Frauen und Mädchen, die in ihrem Lebensumfeld von Gewalt in jeder Form betroffen sind.

Auch der Psychologenverband und die Frauenhäuser bedankten sich bei Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) für die Maßnahmen. Aus der Gewaltforschung wisse man nämlich, dass es bei großer räumlicher Nähe zu mehr Gewaltübergriffen kommen könne.