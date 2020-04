Coronavirus: Flächendeckende Antikörpertests ab Ende April

Bei den Antikörpertests gebe es zwei Ebenen, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Dienstagabend im ORF-"Report". Die eine seien Schnelltests, die sich bisher aber als wenig aussagekräftig erwiesen hätten. Die Ergebnisse seien "deprimierend" gewesen, so der Gesundheitsminister. Die andere Ebene seien "Aktivtests". Diese "werden deutlich besser", wie ihm Fachleute gesagt hätten. "Wir werden erst in die Ausrollung gehen, wenn wir gesicherte Aussagen von diesen Testungen haben", so Anschober.

Video: Mehr als 12.600 Menschen haben sich in Österreich bereits mit Covid-19 angesteckt.

Man gehe davon aus, dass "wir Ende April wirklich in die Fläche gehen können", sagte Anschober im ORF-"Report"-Interview. Die ersten größeren Einsatzgebiete sollen „Hotspot-Regionen“ sein, sagte Anschober und verwies auf Ischgl. In dem Tiroler Skiort hatten sich zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich und Europa mit dem Virus infiziert.

Die Med-Uni Innsbruck plant derzeit, mit Hilfe von Antikörpertests herauszufinden, wie viele Menschen in dem Bergdorf bereits in Kontakt mit dem Erreger gekommen sind. Ähnliches soll es bei bestimmten Berufsgruppen geben, etwa medizinischem Personal in Spitälern, sagte Anschober.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Bild: APA

Risikogruppen: Lösung für kritische Infrastruktur gesucht

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) prüft außerdem eine Änderung der umstrittenen Regelung, wonach in der kritischen Infrastruktur Tätige kein Recht auf den besonderen Corona-Risikogruppen-Schutz haben. Er arbeite mit Experten daran, "eine vernünftige Lösung zu finden", sagte Anschober weiters in der ORF-Sendung.

Die Regierung hat vorgesehen, dass Risikogruppen wenn möglich von zuhause arbeiten oder - wenn kein Home Office möglich ist - frei gestellt werden. Wer zur Risikogruppe gehört, entscheidet eine von Gesundheits-und Arbeitsministerium eingerichtete Expertengruppe. Mitarbeiter sogenannter kritischer Infrastruktur sind von der Regelung ausgenommen. Das stößt bei Arbeitnehmervertretern auf Kritik, Juristen halten es gar für verfassungswidrig.

