Coronavirus - Erste Ampelschaltung geht am 4. September online

Das kündigte Ulrich Herzog, einer der beiden Leiter der Corona-Kommission vom Gesundheitsministerium, am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios an.

Ab da wird es mindestens einmal pro Woche oder auch öfter entweder Grün, Gelb, Orange oder Rot analog zur jeweiligen epidemiologischen Lage geben, sagte Herzog. Aus seiner Sicht werde die Corona-Ampel lange in Betrieb sein, sie werde "sicher ein Jahr, eineinhalb Jahre unsere Arbeitsgrundlage."

Wien bekomme jedenfalls eine Ampelfarbe für alle Bezirke, das stehe fest. Noch immer unklar sei aber, was die Ampelfarben dann bedeuten, dies werde gegenwärtig weiterhin ausgearbeitet, "rechtlich verbindlich oder nur Empfehlung" werde die zu klärende Frage sein. Fest steht schon jetzt: Steht die Ampel auf Grün, dann heiße das nicht, dass es keine Maßnahmen gebe, aufgrund der Tatsache der "neuen Normalität" sind hier ebenfalls Empfehlungen vorgesehen, es gelte ja die "zweite Welle" zu vermeiden.

Die Empfehlung zur Schaltung der Corona-Ampel, die bekanntlich unmittelbar vor Schulbeginn in Betrieb gehen soll, wird erstmals am 3. September ausgesprochen. Die Generalprobe erfolge eine Woche davor, am 27. August. Welche Farbe dann aufgrund der Empfehlung vergeben wird, liegt in der Hand der Politik, also bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), den Landeshauptleuten oder den Bezirksobleuten. Am 7. August traf die neue Corona-Kommission erstmals zusammen, laut Herzog gab es seither insgesamt zwei Treffen der 19 Experten bestehend aus Vertretern der Ministerien, Bundesländer und Experten, um die Leitlinien für die Ampel zu gestalten.

Ebenfalls im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag äußerte der Public Health-Experte Martin Sprenger von der MedUni Graz seine Bedenken zur Ampel: Zwar sei die einfache Darstellung gut, aber "es muss unbedingt öffentlich gemacht werden, was die Kriterien sind" wenn es um die Festlegung der Farben gehe. Keinesfalls dürfe es "eine Geheimkommission geben, die irgendwie intransparent entscheidet, das wäre demokratiepolitisch fatal", so das einstige Mitglied des Expertenrats im Gesundheitsministerium. Ein Grundlage wären stattdessen die 15 Qualitätskriterien "Gute Gesundheitsinformation Österreich", die auf der Seite des Ministeriums zu finden seien, empfahl er der Corona-Kommission.

Kritik kam von Sprenger auch angesichts der Tests an Kroatien-Rückkehrern, denn er "halte Fiebermessen an den Grenzen für reinen Aktionismus", die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) viel zu testen habe sich auf Verdachtsfälle bezogen - "wahllos Urlaubsrückkehrer zu testen macht meiner Meinung nach wenig Sinn". Viele Menschen würden so auch unnötig in Quarantäne geschickt und von der Arbeiten abgehalten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.