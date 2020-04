Coronavirus: Die neuen Regeln für den Lokalbesuch

Wie die Ressortchefin am Dienstag in einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt darlegte, können die Betriebe zwischen 6.00 und 23.00 Uhr wieder Gäste bewirten. Dabei dürfen maximal vier Erwachsene samt ihren minderjährigen Kindern an einem Tisch Platz nehmen, wobei ein Mindestabstand von einem Meter zu den Nachbartischen eingehalten werden muss.

Video: So soll der weitere Fahrplan für die Öffnung der Gastronomie und Hotellerie aussehen.

Im Unterschied zum Servicepersonal, das einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen hat, besteht für die Gäste am Tisch keine Maskenpflicht. Masken sind aber beim Betreten und Verlassen des Lokals sowie bei Toilettenbesuchen vorgesehen. Das Personal wiederum muss in Küchen und Lagern keine Masken tragen, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

Nachtlokale bleiben zu

"Es gibt eine große Sehnsucht, dass wir zurückkommen zu einem normalen Leben", meinte Köstinger. In Zeiten der Coronavirus-Krise stehe aber das Thema Gesundheit "über allem". Die zumindest bis Ende Juni geltenden Einschränkungen in der Gastronomie seien "ohne Alternative. Wir kämpfen gegen eine weltweite Pandemie."

Was Nachtlokale, Bars und Diskotheken betrifft, lasse sich "keine gesicherte, valide Zukunftsprognose" für die nächsten Monate abgeben, sagte Köstinger. Sie bleiben vorerst geschlossen. "Ein neuralgischer Punkt war die klassische Barsituation mit lauter Musik und überfüllten Lokalen. An der Bar stehend zu konsumieren wird es nicht geben", sagte Anschober. Die Nachtgastronomie hatte schon vergangene Woche, als die Sperrstunde von 23.00 Uhr bekannt wurde, vor einer Pleitewelle gewarnt und um Unterstützung gebeten.

Hotels öffnen am 29. Mai

Die Hotels und Beherbergungsbetriebe werden mit 29. Mai für private Nächtigungen geöffnet werden. Man wolle "mehr Mobilität" schaffen und dafür sorgen, "dass Urlaub in Österreich möglich gemacht wird", sagte Köstinger. Buffets, etwa beim Frühstück, werden in der bisherigen Form aber nicht möglich sein.

In den Hotels werde es auch "engere Reinigungsintervalle" geben, der Mindestabstand und die hygienischen Vorsichtsmaßnahmen seien selbstverständlich zu beachten. Was die Wellnessbereiche in den Hotels betrifft, zeigte sich Köstinger zuversichtlich, dass die Betreiber "gute, intelligente Konzepte" auf die Beine stellen werden, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus hintanzuhalten.

