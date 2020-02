Coronavirus beschert den Börsen die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise

Die Furcht vor den Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie brockte den internationalen Aktienmärkten die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise 2008 ein. Seit Montag sank der Wert der Unternehmen an den Börsen um fünf Billionen Dollar (4,56 Billionen Euro).

"Innerhalb weniger Tage wurden die Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate pulverisiert", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Die Börse preist gerade einen Tsunami an Gewinnwarnungen aus den Unternehmen ein", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Onlinebroker CMC Markets.

Zu den Hauptleidtragenden gehören wegen zahlreicher Reisebeschränkungen und abgesagter Großereignisse die Fluglinien. Der Branchenindex brach binnen Wochenfrist zeitweise um 19 Prozent ein, das ist der größte Wochenverlust seit 2001, als der Anschlag auf das World Trade Center die Welt erschütterte.

Für mittelfristig orientierte Anleger böten die derzeitigen Kursrückgänge aber die Gelegenheit, wieder Positionen aufzubauen. "Es ist verlockend anzunehmen, dass mit dem wärmeren Wetter und der abnehmenden Virusangst die Märkte zur Normalität zurückkehren", hieß es von der Fondsgesellschaft BlueBay.

Auf dem Rohstoffmarkt dominiert die Sorge vor einer schwindenden Nachfrage, weil Reisen gestrichen werden und Fabriken stillstehen. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war mit 50,05 Dollar je Barrel (159 Liter) so niedrig wie zuletzt vor mehr als einem Jahr.

Corona: Rechtslage am Arbeitsplatz Das Coronavirus macht seit dieser Woche zunehmend Unternehmen und Institutionen nervös. Mitarbeiter werden gebeten Zuhause zu bleiben.

"Darf ich eine Dienstreise ablehnen?"

Hunderte Anrufe gab es bisher bei der Coronavirus-Hotline der Wirtschaftskammer. Sowohl WK als auch Arbeiterkammer beantworten auf ihren Websites die wichtigsten Fragen rund ums Arbeitsrecht:

Darf sich ein Arbeitskollege weigern, mit einer Person zusammenzuarbeiten, die aus betroffenen Gebieten zurückkehrt? Grundsätzlich nicht, unbegründetes Verweigern stellt eine Arbeitsverweigerung dar.

Darf ein Arbeitgeber Homeoffice anordnen? Nein, außer eine diesbezügliche Vereinbarung ist bereits im Arbeitsvertrag enthalten.

Können Arbeitnehmer darauf bestehen, Schutzmasken zu tragen? Nein. Die Masken sind kein wirksamer Schutz gegen Viren, die in der Luft übertragen werden.

Darf ein Arbeitnehmer eine Dienstreise ablehnen? Nach China oder Italien dann, wenn die Gesundheit in erhöhtem Ausmaß gefährdet ist. Hier gelten Reisewarnungen. In andere Orte nur dann, wenn zu befürchten ist, dass eine hohe Ansteckungsgefahr besteht.

Ein Arbeitnehmer wird unter Quarantäne gestellt. Muss der Dienstgeber weiter Entgelt zahlen? Ja. Der Arbeitgeber kann Kostenersatz beim Bund beantragen – bei der Bezirkshauptmannschaft.

Hinterstoder-Mann H. Grabner Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

In Hinterstoder ist die Welt noch in Ordnung

„Wir sind so damit beschäftigt, bei diesen schwierigen Bedingungen eine ordentliche Piste zu retten, das Coronavirus ist hier überhaupt kein Thema“, sagt Herwig Grabner, der Chef des Organisationsteams der alpinen Ski-Weltcuprennen von heute bis Montag in Hinterstoder.

Die Launen des lauwarmen Winters haben ihn und seine zahlreichen Helfer und Helferinnen in den vergangenen Tagen ganz schön auf Trab gehalten. Auch wenn für das Wochenende Föhnwetter angekündigt ist, scheinen jetzt aber die Rennen gesichert zu sein. Daran, den erwarteten Zuschaueransturm abzublasen – heute und morgen werden jeweils mehr als 10.000 Ski-Fans erwartet – denkt niemand. Grabner: „Natürlich sind wir gerüstet, wenn Auflagen von den Behörden kommen, aber wir sind jetzt voll im Rennmodus.“

Während im Stodertal die Welt noch in Ordnung ist, geht im Aostatal die Angst vor dem Coronavirus um. Bei den Weltcup-Rennen der Damen in La Thuile, das rund drei Autostunden von den am meisten von Sars-CoV-2-Infektionen betroffenen Gebieten in der nördlichen Lombardei im Nordwesten Italiens entfernt ist, gibt es strenge Verhaltensregeln.

Schon vor Tagen wurde ein Besucher-Limit verhängt. Bereits organisierte Fanfahrten mussten abgesagt werden.

Medienvertreter sollen bei Interviews zu den Sportlerinnen in der Mixed-Zone im Zielbereich einen Mindestabstand von eineinhalb Metern halten. Ferner soll bei Mikrofonen nach jeder Sportlerin der Windschutz gewechselt werden. Sämtliche Pressekonferenzen sowie die öffentlichen Siegerzeremonien und Startnummernvergaben wurden gestrichen. Jedem Journalisten oder Ehrengast wurde zudem verboten, den Aktiven die Hand zu geben.



