Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Österreich 15.003.345 Coronatests durchgeführt – davon rund 9,6 Millionen Antigen-Schnelltests und 5,4 Millionen PCR-Tests. Die 15-Millionen-Marke wurde laut Zahlen des Gesundheitsministerium am Montag überschritten (Stand 9.30 Uhr). Dass die Testaktivität (vor allem wegen der Zutrittstests) massiv zugenommen hat, ist einer der Gründe für die erhöhten Corona-Fallzahlen. Die Zehn-Millionen-Marke war erst am 6. Februar überschritten worden.