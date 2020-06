Coronakrise reißt tiefe Löcher in die Bilanzen der Sozialversicherungen

Die Coronakrise bringt die Sozialversicherungen in eine schwierige Lage. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der gesetzlich festgelegten Stundungsmöglichkeiten für Betriebe sinken die Beitragseinnahmen massiv. Bei den Ausgaben gehen die Kassen davon aus, dass diese stabil bleiben oder nur leicht zurückgehen.

Die Gesundheitskasse (ÖGK) ist zu Jahresbeginn aus der Fusion der neun Gebietskrankenkassen entstanden. Andreas Huss, derzeit Vizeobmann und ab 1. Juli Obmann der ÖGK, erwartet heuer insgesamt zwischen 600 Millionen Euro und einer Milliarde Euro weniger Einnahmen (bei einem Budget von rund 15 Milliarden Euro).

„Ich möchte von der Regierung den Satz hören, dass der Bund die Beitragsausfälle ersetzt“, sagt Huss, sozialdemokratischer Gewerkschafter aus Salzburg, in Richtung Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (VP). Die Corona-Maßnahmen seien sinnvoll gewesen, führten aber zu diesen Beitragsausfällen, es brauche nun neben Paketen für Wirtschaft, Tourismus oder Künstler auch eines für die Gesundheit, sagt Huss. Ansonsten drohe ein Milliardendefizit, das für die ÖGK nicht verkraftbar wäre. Leistungen einzuschränken, komme nicht in Frage, sagt Huss. In der Verwaltung zu sparen, reiche nicht: In den nächsten fünf Jahren 1000 Mitarbeiter, die die ÖGK verlassen, nicht nachzubesetzen, bringe 50 Millionen Euro.

„Grundsätzlich kommt der Bund für einen Großteil jener Kosten auf, die durch die Pandemie entstanden sind“, sagt Peter Lehner vom VP-Wirtschaftsbund, der nicht nur Stadtrat in Wels, sondern auch Obmann der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) und des Dachverbands der Kassen ist. Aber Corona solle kein „Freibrief“ sein, nicht wirtschaftlich zu haushalten, sagt Lehner.

Die Leistungen sollen für alle Versicherten in vollem Umfang erhalten bleiben, sagt auch Lehner: „Dazu stehen heute alle Träger.“ Jeder werde im Sinne der Selbstverwaltung selbst entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Die SVS etwa hat zuletzt die Zuschüsse für Psychotherapie sogar verdoppelt. Im zweiten Quartal hat die SVS rund 50 Millionen Euro, das sind etwa zwei Prozent, weniger Beiträge vorgeschrieben. „Die SVS hat für fordernde Zeiten Rücklagen gebildet. Diese Reserven können notfalls genutzt werden“, erklärt Lehner.

Die Unfallversicherungsanstalt (AUVA) geht derzeit bundesweit von rund 250 Millionen Euro weniger Beitragseinnahmen aus, was in etwa minus 20 Prozent entspricht. „Das trifft uns hart“, sagt Erhard Prugger, AUVA-Landesstellenvorsitzender und Sozialpolitik-Abteilungsleiter in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: „Wir denken aber, dass wir das in den Griff bekommen. Erstens, weil auch die Zahl der Arbeitsunfälle noch weiter sinkt, zweitens, weil wir in der Verwaltung sparen.“

Mitarbeiter nicht nachbesetzt

Von drei Mitarbeitern, die in Pension gehen, wird nur noch einer nachbesetzt. Unter anderem damit werden Vorgaben noch von der türkis-blauen Regierung umgesetzt. Leistungskürzungen in der Prävention, im UKH, bei Reha und Renten seien nicht angedacht.

„Wir steuern wegen der großen Unsicherheit im Dunkeln, die Zahlen ändern sich laufend“, sagt ein Sozialversicherungsvertreter hinter vorgehaltener Hand.Wie viel von den gestundeten Beiträgen doch hereinkommt, hängt davon ab, wie viele Firmen pleitegehen. Dass die Ausgaben kaum sinken, wird damit begründet, dass viele ärztliche Leistungen, die während Corona nicht erbracht wurden, nachgeholt würden, die Medikamentenpreise nicht zurückgingen und der Beitrag der Sozialversicherung zu den Spitälern fix sei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at