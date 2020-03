Budgetrede abgesagt: Blümel-Erklärung am Freitag im Parlament

Wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) Dienstagabend mitteilte, wird Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) den Abgeordneten stattdessen am Freitag eine "Erklärung zur finanziellen Situation" liefern. Demnach wird das erste türkis-grüne Budget nach dem Ministerrat am Mittwoch am Donnerstag im Nationalrat eingebracht und am Freitag diskutiert.

Video: Das Pressestatement von Wolfgang Sobotka (VP) in voller Länge

Anstatt des ursprünglich erwarteten Überschusses steht dem Bund heuer - wegen des erwarteten Wirtschaftseinbruchs und der Kosten für die Bewältigung der Coronakrise - ein "massives Defizit" (Bundeskanzler Sebastian Kurz) ins Haus. Wie hoch es nach derzeitiger Planung ausfallen wird, sollte mit dem Beschluss im Ministerrat am Mittwoch publik werden.