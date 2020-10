Corona-Verordnung: Vom Babyelefanten bis zu geschrumpften Musikkapellen

Am Sonntag, 0 Uhr, treten nun die verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft, darüber hinausgehende regionale Verordnungen gelten weiterhin. Die bundesweiten Maßnahmen im Detail:

Maske und Abstand: Der "Babyelefant" (Ein-Meter-Abstandsregel) kehrt mit der Verordnung als rechtsverbindlich beim Betreten öffentlicher Orte zurück; seit Juli, nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen durch den Verfassungsgerichtshof, war er "Empfehlung". Ausgenommen von der Ein-Meter-Regel sind Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, und auch Gruppen bis zu sechs Personen. Auch Betreuer von beeinträchtigten Menschen sind ausgenommen.

Der Mund-Nasen-Schutz ist beim "Betreten aller öffentlichen Orte in geschlossenen Räumen" zu tragen – also etwa auch in Bahnhöfen und Unterführungen. Bei Veranstaltungen, ob indoor oder outdoor, muss ebenfalls Maske getragen werden, auch auf zugewiesenen Sitzplätzen. Ebenso auf Märkten. Mit 7. November kommt dann das Aus für Gesichtsschilder und Kinnvisiere.

Gastronomie: Zusätzlich zur schon bestehenden Maskenpflicht außer auf dem Sitzplatz kommen die angekündigten Gäste-Begrenzungen: Statt der Obergrenze von bisher zehn Personen dürfen nur noch maximal sechs Erwachsene an einem Tisch sitzen, plus maximal sechs Kinder. In Gastgärten ist die doppelte Gruppengröße (zwölf Erwachsene) gestattet. Die Sperrstunde bleibt in der Bundesverordnung bei 1 Uhr; allerdings gelten regionale Verschärfungen weiter (22 Uhr in Tirol, Vorarlberg und Salzburg). Neu ist, dass nach der Sperrstunde alkoholische Getränke nicht im Umkreis von 50 Metern von der Gaststätte konsumiert werden dürfen.

Veranstaltungen: Kleinveranstaltungen, etwa auch private Feiern, dürfen ohne zugewiesene Sitzplätze nur noch maximal sechs Personen umfassen, im Freien ohne Sitzplatz zwölf, analog zu den Gastro-Regelungen mit bis zu sechs Minderjährigen zusätzlich. Die Begrenzungen gelten nicht für Zusammenkünfte in privaten Wohnräumen. An Begräbnissen dürfen bis zu 100 Personen teilnehmen.

Neu ist, dass alle Veranstaltungen mit mehr als sechs bzw. zwölf Personen ab 1. November der Bezirksbehörde anzuzeigen sind.

Organisierte Großveranstaltungen sind ab Sonntag mit 1000 Personen in Innenräumen und 1500 Personen im Freien limitiert. Das gilt ebenso für kulturelle wie sportliche Veranstaltungen, etwa Opernhäuser und die Fußball-Bundesliga. Verwirrung herrscht über ein weiteres Verordnungs-Detail: Es heißt nämlich, dass Speisen und Getränke nur bei Veranstaltungen gestattet sein sollen, bei denen "die Gastronomie im Vordergrund steht". "Definitiv nicht gemeint" sei damit das Servieren von Speisen und Getränken auf Sportplätzen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. In der Bundesliga geht man aber jedenfalls davon aus, dass VIP-Bereiche und Kantinen nicht betroffen sind.

Musik und Chöre: Auch größere Musikkapellen werden per Verordnung zum Sextett. Denn im Amateurbereich werden Proben und Aufführungen von Kapellen und Chören angesichts des Ansteckungsrisikos, das auch schon zu Clustern führte, auf sechs Personen in geschlossenen Räumen und zwölf Personen im Freien beschränkt. Im Profibereich besteht die Verpflichtung zur Erstellung eines Präventionskonzepts.

Pflegeheime: Ab Sonntag gilt für Bewohner in allen allgemein zugänglichen Bereichen außerhalb des eigenen Wohnbereichs die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ausnahmen gibt es nur aus gesundheitlichen Gründen (z. B. Demenz). Besucher und Betreuungspersonal müssen durchgehend Schutzmasken tragen. In einem Präventionskonzept müssen verpflichtende Voranmeldung von Besuchen und Gesundheitschecks beim Betreten des Heimes festgelegt werden.

