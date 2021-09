Corona und Klima: Sebastian Kurz, ein Kanzler in den Mühen der Ebene

Als letzter Parteichef hat sich Sebastian Kurz am Montagabend in den ORF-Sommergesprächen den Fragen von Lou Lorenz-Dittelbacher gestellt. Der VP-Obmann geht frisch gestärkt durch die Delegierten in den Herbst, die ihn jüngst am Parteitag mit 99,44 Prozent bestätigt haben.