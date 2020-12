Ein Hausruckviertler musste am Freitag den beschämenden Schlusspunkt setzen: Der grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner aus Thalheim bei Wels hatte die undankbare Aufgabe, im Nationalrat das korrigierte Gesundheitspaket einzubringen. In dessen Text war ursprünglich vorgesehen, dass die Polizei in Wohnungen die Einhaltung der Quarantäne kontrollieren darf. Nach einem Aufschrei der Opposition wurde der Passus in der Nacht zum Freitag gestrichen.