Corona: Testpflicht für Landes-Mitarbeiter im Burgenland fällt wieder

Eine entsprechende Verordnung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) war am Freitag veröffentlicht worden. Nach wie vor gelte allerdings die bundesweit geregelte 3G-Regel am Arbeitsplatz. Die Bediensteten mussten aufgrund der sich aufbauenden Omikron-Welle seit Anfang Jänner verpflichtend vor Dienstantritt testen. Dies fällt nun per Montag weg.

Weiterhin notwendig ist ein Testnachweis allerdings für den Dienstantritt etwa in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Mitarbeiter haben einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, sowie zweimal in der Woche einen Nachweis über einen negativen PCR-Test vorzulegen. Dieser darf bei Personen mit 2G-Nachweis nicht älter als 72 Stunden und bei Personen ohne 2G-Nachweis nicht älter als 48 Stunden sein.

Besucher in Spitälern oder Heimen werden nur mit 2G-Nachweis und zusätzlich einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, eingelassen. Es gelten die bundesweiten Ausnahmen etwa als Begleitung Minderjähriger, im Fall einer Geburt oder im Rahmen einer Hospizbegleitung.

Im Burgenland meldete der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag 795 Neuinfektionen und einen Todesfall. 90 Erkrankte befanden sich in Spitalsbehandlung, fünf davon auf der Intensivstation.