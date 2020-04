Corona-Studie mit 2200 Haushalten dauert bis heute

Vom Ergebnis erhofft man sich, wie berichtet, Aufschlüsse über die Dunkelziffer der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich. Diese Information ist wesentlich dafür, wie und wann Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden können.

Die letzten Tests wurden und werden am Sonntag und vereinzelt am Montag gemacht. Die Teilnehmer unterziehen sich einem freiwilligen Abstrichtest, wobei sie als Teil einer repräsentativen Stichprobe zufällig ausgewählt und dann telefonisch kontaktiert und informiert wurden. Teams des Roten Kreuzes, das die Testungen durchführt, waren und sind in den Bundesländern unterwegs.

Linzer Institut engagiert

Zu Social-Media-Meldungen, wonach die Studie schon abgeschlossen sei, sagte SORA-Geschäftsführers Günther Ogris am Sonntag: "Diese Meldungen sind falsch und kann man ignorieren." Vielmehr habe die Projektleitung den Test-Zeitraum verlängert. "Wir möchten, dass möglichst viele Haushalte, die sich gemeldet haben, ihren Test bekommen können. Vereinzelt werden daher auch am Montag noch Tests durchgeführt."

Die telefonische Rekrutierung der Haushalte für die Stichproben-testung führte das Linzer Institut Jaksch&Partner durch, mit dem SORA seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

