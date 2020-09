In knapp drei Wochen wählt Wien. Am 11. Oktober endet damit Österreichs erster großer Wahlkampf, der ganz im Zeichen von Corona gestanden sein wird. Es geht also auch um eine Abstimmung über das Krisenmanagement in der Pandemie. Erst recht, weil beim Anstieg derzeit meist rund die Hälfte der Neuinfektionen allein in der Bundeshauptstadt zu verzeichnen ist.