Corona: Rechnungshof zerpflückt Test-Wildwuchs

Österreich ist "Test-Weltmeister" – mit diesem Slogan hat die türkis-grüne Koalition um Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) die eigene Strategie während der Pandemie beworben. Tatsächlich kamen hierzulande Covid-19-Tests pro Kopf 16-mal öfter zum Einsatz als in Deutschland (Quelle: European Centre for Disease Prevention and Control). Der Rechnungshof kritisiert nun, dass die Testflut mangels Koordination und Datenaustausch in hohem Maße ineffizient gewesen sei.

Der RH-Bericht beschäftigte sich mit dem Zeitraum 2020 bis Ende 2022. Angeführt werden 306 Millionen Covid-Tests, davon 189 Millionen Antigentests, der Rest nach PCR-Technik. Die Gesamtkosten bezifferten die Prüfer mit "mindestens 5,2 Milliarden Euro".

ZIB 1: Rechnungshof kritisiert CoV-Massentests

Massentests: Kritisch hinterfragt wurde der noch unter Kanzler Kurz durchgeführte Massentest der gesamten Bevölkerung. Die Teilnehmerquote lag letztlich bei 23 Prozent. Nur 0,21 Prozent der Proben waren positiv. Der RH empfiehlt für künftige Pandemie-Strategien solche bevölkerungsweiten Aktionen nur mehr abhängig von der epidemiologischen Lage in Erwägung zu ziehen. Im Sinne einer Kosten-Nutzen-Abwägung biete sich der Vergleich mit "Surveillance-Programmen", also etwa Abwasser-Monitoring an.

Test-Fleckerlteppich: Der Föderalismus in der Teststrategie war den Prüfern ebenfalls ein Dorn im Auge. Hinterfragt wurde, warum die neun Länder jeweils eigene Systeme etabliert haben. Aber auch auf Bundesebene seien neben dem Gesundheitsministerium drei weitere Ressorts zuständig gewesen. Großflächig getestet wurde also in Teststraßen von den Ländern, in Schulen, Betrieben, Apotheken und Arztpraxen. "Die unterschiedlichen Angebote waren nicht abgestimmt", heißt es im Bericht. Diese Vielfalt habe ungeachtet des individuellen Nutzens ein Zusammenführen erschwert.

Auch bei den Kosten kritisiert der RH den Wildwuchs: So habe das Land Salzburg 20 Millionen CoV-Tests durchgeführt und dem Ministerium dafür 64 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Kärnten mit praktisch gleich großer Bevölkerung hat rund drei Millionen Tests weniger durchgeführt, dafür aber nur 29 Millionen Euro verrechnet.

Künftig müsse zudem sichergestellt werden, dass die Länder die erforderlichen Daten nach einheitlichen Vorgaben melden und die Kosten mit der Anzahl der Tests verknüpft werden.

Gesundheitsministerium: Hart ins Gericht gehen die RH-Prüfer mit dem Gesundheitsressort. In der Pandemie hätte der Minister als Instrumente Erlässe, Verordnungen und auch Weisungen zur Verfügung gehabt. Doch in der Praxis habe dieser von seinen Koordinierungsmöglichkeiten zu wenig Gebrauch gemacht. Zu Beginn sei zwar rasch eine "risikoorientierte Priorisierung" vorgenommen worden, deren verbindliche Festlegung sei aber dann den Landeshauptleuten überlassen worden.

