Corona: Österreich kann Impfdosen bald verschenken

In Österreich klaffen Impfangebot und Nachfrage auseinander. Wurde anfangs eine Impfung sehnlich erwartet, so lassen sich mittlerweile die Bundesländer einiges einfallen, um Impfwillige zu locken. In Wien kann man sich ab sofort täglich und ohne Voranmeldung mit AstraZeneca immunisieren lassen. Tirol plant nach dem erfolgreichen Impfsonntag weitere Aktionen.