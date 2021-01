Corona-Mutationen im Vormarsch: Regierung hofft auf mehr Impfstoff

Die britische Virusvariante B.1.1.7 dürfte in Österreich "im Februar, spätestens im März die Oberhand gewinnen". Diese Prognose gab gestern der Simulationsforscher Niki Popper ab. Die gute Nachricht sei, dass auch in Irland, wo die Mutation, die viel ansteckender als die Urform ist, massive Anstiege ausgelöst hatte, die Zahlen wieder nach unten gehen.

"Offensichtlich wirken die Maßnahmen", sagte Popper. Er rechnet in Österreich in der nächsten Woche mit einer Reduktion der täglichen Fallzahlen auf unter 1000. Bis die Hospitalisierungszahlen dank Lockdown sinken, dauert es aber drei bis vier Wochen.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sprach von einem "guten Trend, der aber kein Grund zur Entwarnung ist". Denn B.1.1.7 sei auch in Österreich angekommen, verbunden mit dem Risiko, "dass es eine Pandemie in der Pandemie geben kann". Um Gesamtverbreitung und Clusterbildungen rasch zu sehen, würden nun alle Bundesländer "schrittweise auf erweiterte PCR-Testungen umstellen", die auch Mutationen untersuchen. Dafür soll es bei positiven Testungen einen zweiten PCR-Test geben.

In Regierungskreisen geht man davon aus, dass der Anteil der Mutation bei den Neuinfizierten aktuell noch im unteren zweistelligen Prozentbereich liegt. Man müsse aber davon ausgehen, dass der wachsende Anteil von B.1.1.7 letztlich auch im Lockdown, der ab Montag noch einmal verschärft wird, für eine Stagnation oder sogar steigende Infektionszahlen verantwortlich sein könnte.

Warten auf AstraZeneca

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hat deshalb vor dem EU-Gipfel (siehe unten) darauf hingewiesen, wie wichtig eine Vollzulassung des in Oxford entwickelten Impfstoffs von AstraZeneca noch im Jänner sei. "AstraZeneca kann für Österreich im ersten Quartal zwei Millionen Impfdosen bereitstellen", weshalb die EU-Behörden eine rasche Zulassung bis spätestens Ende nächster Woche ermöglichen müssten, forderte Kurz mit mehreren Regierungschefs in einem Brief sinngemäß von der EU-Kommission.

Für Kurz und Anschober geht es um den Plan, bis Ende März allen ab 65-Jährigen ein Impfangebot gemacht zu haben. Gibt es für AstraZeneca wegen vereinzelt bemängelter Studien nur eine Teilzulassung (für die bis 55-Jährigen, Anm.), wäre dieses Ziel erst im Laufe des Mai realistischerweise zu erreichen, heißt es. Dahinter steht die Hoffnung, sich allerspätestens ab Ostern die Diskussion um weitere Lockdowns ersparen zu können. Denn mit einer abgeschlossenen Impfkampagne bei den über 65-Jährigen sei auch mit drastischem Sinken der Corona-bedingten Sterberate und mit einer nachhaltigen Entlastung der intensivmedizinischen Kapazitäten in den Spitälern zu rechnen.

Allerdings: Um diese Ziele sicher zu erreichen, gilt eine Impfrate von 90 Prozent als Voraussetzung in den genannten Altersgruppen. Derzeit liegt die Bereitschaft bei rund 65 Prozent.

Verschärfter Lockdown

Im Nationalrat hat der Hauptausschuss (mit Stimmen von SPÖ und Neos) den Lockdown bis 3. Februar verlängert. Geplant sind die Maßnahmen bis 7. Februar. Neu ist ab Montag im öffentlichen Verkehr und beim Einkaufen die Tragepflicht von FFP2-Masken. Wo bisher ein Meter vorgeschrieben war, muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at