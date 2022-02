Corona-Maßnahmen: Es wird bald noch lockerer

Der "Pallawatsch" bei den verschiedenen "G-Regeln" müsse beseitigt werden – mit dieser Kritik verknüpfte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) am Donnerstag die Forderung nach einem Corona-Gipfel. Am Freitag legte Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner (VP) nach: Es sei an der Zeit, nach dem derzeit laufenden Lockerungs-Stufenplan weitere Öffnungsschritte zu setzen. Sie gehe davon aus, dass das vom Bund in den nächsten Tagen so vorgeschlagen werde.

Es folgte die Bekanntgabe des Bundeskanzleramts: Kommenden Mittwoch findet ein "Öffnungsgipfel" von Regierung, Landeshauptleuten und Experten statt. Danach sollen weitere Lockerungen bekannt gegeben werden.

ZIB 1: Regierung kündigt weitere Lockerungen an

Sie könnten teils am 19. Februar, teils in den Wochen danach vollzogen werden. Was genau kommt, ist unklar. Dem Vernehmen nach soll es um eine Aufhebung der Sperrstunde um 0 Uhr, weitere Öffnungsschritte bei Veranstaltungen und Lockerungen in den Schulen gehen. Letztere könnten eventuell schon vor Mittwoch verkündet werden.

"Wir haben immer gesagt, dass wir Einschränkungen nur so lange wie unbedingt nötig aufrechterhalten", sagte Kanzler Karl Nehammer (VP). Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärte, vor allem die "hohe Booster-Quote und die konsequenten Schutzmaßnahmen" hätten dazu beigetragen, dass die Situation in den Spitälern derzeit weitgehend stabil bleibe.

Die zuletzt von einigen Landeshauptleuten in Frage gestellte allgemeine Impfpflicht bleibt ein Zankapfel. Katharina Reich, Leiterin der Gecko-Kommission, verteidigte sie: "Ich glaube, dass es gut ist, hier Linie zu halten und beschlossene Dinge durchzuziehen." Der Leiter des Impfreferats der Ärztekammer, Rudolf Schmitzberger, hatte die Impfpflicht zuvor hinterfragt. Die Situation habe sich angesichts der milderen Omikron-Variante geändert. Die Ärztekammer sah sich ob dieser Aussagen zu einer Klarstellung veranlasst: Man stehe nach wie vor zur Impfpflicht. Niemand wisse, wie die Lage im Herbst aussehen werde.

Oberösterreichs FPÖ wird die Impfpflicht auf verschiedenen Ebenen vor die Höchstgerichte bringen – ab Mitte März, wenn Strafen vorgesehen sind. Das kündigten FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner und Anwalt Michael Schilchegger an. Er sei überzeugt, dass das "katastrophale" Gesetz verfassungswidrig sei, so Haimbuchner. Er kritisierte den "Zwang" zum Eingriff in die körperliche Integrität. Schilchegger erklärte, so ein Eingriff in Grundrechte müsste geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Das handwerklich schlecht gemachte Gesetz verletze auch rechtsstaatliche Prinzipien.

Auf den Weg gebracht worden war die Impfpflicht im November unter dem Eindruck von Delta. Mittlerweile soll es auch immer mehr hochrangige VP-Vertreter geben, die Bedenken haben. (az)

Popper-Prognose für Oberösterreich

Wann der Höhepunkt der Omikron-Welle sein wird, ist noch nicht absehbar. Grund dafür ist, dass über den Subtyp BA.2 bisher zu wenige Daten vorliegen, das erschwert die Prognose. Das geht aus der dieswöchigen Prognose des Simulationsforschers Niki Popper für das Land Oberösterreich hervor. Kommende Woche erwartet er eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 3000, am Freitag lag sie bei 2889.

In der ersten März-Woche rechnet Popper mit 348 Corona-Patienten auf Normalstationen, für Ende März mit 45 auf Intensivstationen, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Am Freitag wurden 294 Infizierte auf Normalstationen und 25 auf Intensivstationen behandelt. Wie in der Vorwoche zeichnet sich ab, dass die Welle wegen BA.2 länger dauern und wohl etwas höher ausfallen wird.