Er will bis Ostern beim gegenwärtigen System bleiben. Sollte der Gesundheitsminister im Rahmen einer neuen Gesamt-Strategie Änderungen vorschlagen, werde man sich das an den Schulen evidenzbasiert ansehen. Aktuell ist es so, dass die Masken an den Schulen zwar in den Gängen getragen werden, nicht aber in den Klassen: "Das hat sehr gut funktioniert." Es habe auch kein Veto der Experten diesbezüglich gegeben. Man solle schauen, den Kindern einen möglichst guten Unterricht zu geben,