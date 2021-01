Corona-Massentest-Anmeldung ab Montag möglich

Hintergrund ist der Plan der Regierung, dass der Lockdown mit den derzeit gültigen harten Maßnahmen am 24. Jänner auslaufen soll - aber bereits am 18. Jänner für alle, die sich "freitesten". Anmeldung und Termine zu den Antigentests in allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal "Österreich Testet".

Zum Angebot seitens des Gesundheitsministeriums gehört auch die kostenlose Rufnummer für Rückfragen, die ebenfalls ab 4. Jänner für Terminvereinbarungen genutzt werden kann. Die beim Massentest getesteten Personen können mit einem negativen Ergebnis schon am 18. Jänner wieder Handel, Gastronomie und Hotels betreten, sofern diese ebenfalls da wieder aufsperren - ansonsten heißt es bis zum 24. Jänner warten. Von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen sind auch Menschen, die in den vergangenen drei Monaten eine Corona Erkrankung durchgemacht haben.

Anmeldungen für Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten sowie Oberösterreich (außer Linz) sind direkt auf der Webseite (https://oesterreich-testet.at) ab Montag, dem 4. Jänner, möglich - Ausnahme ist Kärnten, da erst am 8. Jänner. - Die Anmeldung ist für Linzer zusätzlich auf der Webseite (https://www.linz.at/coronavirus.php) möglich.

Die gesetzliche Basis für das "Freitesten" wurden vonseiten der Regierung am letzten Tag des Jahres 2020 vorgelegt. Das Gesetz ist bis 3. Jänner in Begutachtung und soll vor Beginn der geplanten möglichen Öffnungen ab 18. Jänner in Kraft treten. Die Novelle ermöglicht es, dass Personen mit einem negativen Test und all jene, die von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden. Die Details sollen noch über Verordnungen geregelt werden.

Mit den Gratis-Massentests soll laut Regierung die Infektionssituation reduziert werden. Die konkreten Regeln zu den Tests will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der ersten Jänner-Woche vorstellen - dann soll auch bereits genau definiert sein, welche Berufsgruppen regelmäßig getestet werden sollen - Lehrer und Gesundheitsberufe sollten fix dabei sein. Der Gesetzesbeschluss für die Massentests ist auch für Anfang Jänner geplant.