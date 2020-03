Pressekonferenz live: "Maßnahmen bis Ostermontag verlängert"

Die "Ausgangsbeschränkungen" zur Eindämmung des Coronavirus werden bis Ostermontag (13. April) verlängert. Damit werden die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in ganz Österreich gut drei Wochen fortgesetzt. Das gab die Bundesregierung am Freitagvormittag im Bundeskanzleramt in Wien bekannt. Ziel ist, die Kontakte im öffentlichen Raum möglichst zu minimieren, um das Virus einzudämmen.

Seit 11.00 Uhr findet eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler sowie den Ministern Karl Nehammer, Rudolf Anschober und Margarete Schramböck statt.

Um 13.00 Uhr wurde eine Pressekonferenz mit Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger und Arbeitsministerin Christine Aschbacher einberufen.

