"Corona ist zäher als andere Viren, aber wir werden damit umgehen können"

Vor einem Jahr, am 16. Juni 2021, lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Oberösterreich bei 9,07. Zwölf Menschen mussten damals wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Spitälern des Landes auf einer Intensivstation behandelt werden. Heute liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberösterreich bei 274,9. Nur ein Patient wird intensivmedizinisch betreut.