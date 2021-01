"Um einen aktuellen Einblick in die Covid-19-Impfstatistik zu ermöglichen, werden ab sofort auf dieser Seite regelmäßige Updates zu den bereits ausgehändigten Dosen zur Verfügung gestellt" – das ist auf der Homepage des Gesundheitsministeriums zu lesen. Datum der Mitteilung: 30.12.2020. 6000 Personen seien bereits geimpft, heißt es an dieser Stelle. Dass sich seitdem nichts geändert hat, scheint exemplarisch für die österreichische Impfstrategie, an der die Kritik immer lauter wird.