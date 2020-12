Corona-Impfung: Hotline für Fragen und Sorgen

Das Gesundheitsministerium startet am Montag gemeinsam mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine Info-Hotline zur Impfung gegen das Coronavirus. Unter der Telefonnummer 0800-555-621 kann man Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe stellen. Die Hotline ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag bekannt. "Im Frühling haben wir von einer Impfung gegen Covid-19 geträumt, jetzt steht die Impfung vor der Tür", so der Gesundheitsminister in einer Aussendung. Dies sei eine "großartige Nachricht für unseren Kampf gegen die schwerste Pandemie seit hundert Jahren" und gebe allen Hoffnung. "Es verlangt den Menschen, die in Österreich leben, aber auch die Entscheidung ab, sich impfen zu lassen. Um diese Entscheidung zu erleichtern, stellen wir ein breites und transparentes Informationsangebot zur Verfügung und werden ehrlich über mögliche Vor- und Nachteile sprechen", so Anschober.

Die europäische Arzneimittelagentur EMA gibt heute ihre Beurteilung über den Impfstoff des US-Unternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ab. Die Zulassung wird erwartet. In diesem Fall sollen alle EU-Staaten ab Sonntag gleichzeitig mit den Impfungen starten können.

