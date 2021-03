Corona-Gipfel: Öffnungen nach Ostern bei stabiler Lage auf Intensivstation

Der Weg der Regionalisierung wird fortgesetzt, sagte Kurz bei der Pressekonferenz am Montag. Für Oberösterreich bedeutet das: Es kommen weder Lockerungen noch Verschärfungen. In den stark betroffenen östlichen Bundesländern - Wien, Niederösterreich, Burgenland - sollen weitere Maßnahmen erarbeitet werden. Öffnungsschritte sind dort möglich, wo die Situation auf den Intensivstationen stabil ist - aber erst nach Ostern. Weiters gab der Kanzler bekannt, dass das Testangebot ausgebaut wird. So sollen Schnelltests auch bei den offiziellen Teststraßen eingeführt werden.

Sofort-Maßnahmen ab Inzidenz von 400

Bundeskanzler Kurz begründete das Ausbleiben von Öffnungen etwa der Gastgärten damit, dass die Experten entsprechende Einschätzungen abgegeben hätten. Nur in Vorarlberg wird man den Pilotversuch fortführen. Wo nach Ostern die Lage an den Intensivstationen stabil ist, wird es ebenfalls zu Lockerungen kommen.

Auf der anderen Seite müssen in Regionen, wo die Fallzahlen über 400 pro 100.000 Einwohner liegen, Sofort-Maßnahmen gesetzt werden. Möglicherweise müssen in diesen Bezirken die Schulen dann auch ins Distance Learning gehen. Ausgebaut werden die Tests und zwar derart, dass nun in den Teststraßen auch Eigentests unter Aufsicht durchgeführt werden, womit die Kapazitäten weiter erhöht werden sollen.

Allerdings soll die Infektionszahl an sich nicht mehr das alleinige Entscheidungskriterium sein. So müssten auch Lage an den Intensivstationen und Impfrate einbezogen werden. In Sachen Impfen versicherte Kurz, dass vor dem Sommer jeder willige Österreicher zumindest eine erste Teilimpfung erhalten wird. Im April wird der Fokus auf den Über-65-Jährigen liegen, im Mai auf den Über-50-Jährigen, ab Juni kommen dann die Jüngeren an die Reihe.

Gastro-Öffnung "falsches Signal"

Als erstes zu Wort gekommen waren am Montag wie üblich die Experten, die angesichts der hohen Fallzahlen und der zunehmend kritischen Situation an den Intensivstationen in der Ostregion Lockerungen ablehnten. Dem Vernehmen nach plädierten sie für eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen, eine weitere Testoffensive sowie eine Homeoffice-Verpflichtung für die Ostregion, wo diese umsetzbar ist.

Diese Vorschläge wurden offenbar von allen Fachleuten getragen, aber von der Politik nur mäßig gehört. In anderen Fragen waren auch Experten uneinig. Dazu zählt Distance Learning nach den Osterferien. Im Handel waren Eintrittstests erwogen worden, auch die kommen nicht.

Nach Informationen aus der Verhandlung hielten es die Landeshauptleute Niederösterreichs, des Burgenlands und Wiens unverändert für vernünftiger, zumindest die Gastgärten aufzumachen. Argument: so würden sich die ohnehin stattfindenden privaten Treffen in geregelten Bahnen bewegen. Auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) betonte, man möge nicht glauben, dass sich die Menschen nicht treffen würden, nur weil die Politik das verbiete. Er will die in seinem Bundesland gesetzten Öffnungsschritte jedenfalls beibehalten.

Eher skeptische Töne zur Gastronomie-Öffnung waren in der Sitzung von Tirol und Oberösterreich zu vernehmen, weil sie möglicherweise ein falsches Signal an die Bevölkerung wären. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) drängte schon im Vorfeld darauf, konkrete Werte festzulegen, ab wann es zu Lockerungen oder aber schärferen Maßnahmen kommt.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer im Bundeskanzleramt Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)

Wiener Spitäler am Limit

In Wien sind zudem die Intensivkapazitäten am Anschlag. Bereits in der Vorwoche wurden nicht akut notwendige Operationen verschoben. Österreichweit wurden laut Gesundheitsressort am Sonntag 410 Menschen intensivmedizinisch behandelt, 16 mehr als noch am Vortag. Vor allem die britische Mutation führt zu schwereren Erkrankungen auch bei jüngeren Betroffenen.

VP-Klubobmann August Wöginger wollte in einer Pressekonferenz Montagvormittag den Verhandlungen von Bund und Ländern, die am Nachmittag im Anschluss an jene mit der Opposition starteten, nicht vorgreifen. Grundsätzlich hält er aber den Weg, mit Vorsichtsmaßnahmen zu öffnen, wie das bereits in Vorarlberg getan wurde, für den richtigen.

Wöginger betonte am Montag mehrfach ein West-Ost-Gefälle, das in die Überlegungen einzubeziehen sei. Tatsächlich könnte es für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, wo die Intensivstationen zunehmend unter Druck kommen, Verschärfungen geben.

Hofer lehnt neuerlichen Lockdown ab

Auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) tritt für eine Regionalisierung der Maßnahmen ein und schlägt vor, dabei neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Testquote der jeweiligen Regionen zu berücksichtigen. In einer Aussendung verwies er darauf, dass das Burgenland beim Testen Zweiter hinter Vorarlberg sei. Die Inzidenz lag im Burgenland am Montag laut dem Koordinationsstab Coronavirus bei 238,8. Bis zur vollständigen Durchimpfung gebe es kein anderes Mittel als das Testen, um einen permanenten Lockdown mit schweren sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu verhindern, so der Landeshauptmann. Er plädiert für kontrollierte Lockerungen, um eine Verlagerung des Infektionsgeschehens ins Private zu verhindern.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält Lockerungen derzeit für ausgeschlossen. "Geht der Anstieg so weiter, erreichen die Intensivstationen in zwei bis drei Wochen ihre Kapazitätsgrenzen", warnte sie. FPÖ-Chef Norbert Hofer lehnte einen neuerlichen Lockdown ab. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach sich für mehr Tests aus. Kanzler Sebastian Kurz (VP) bemühte sich, den Blick in die Zukunft zu richten: Bis Ende Juni stünden acht Millionen Impfdosen zur Verfügung – er sei deshalb von einer Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer überzeugt.

Geringere Auswirkung des 2. Lockdowns auf Spitäler

Die Gesundheit Österreich GmbH hat die Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf die Spitäler analysiert. Gesundheitsminister Rudi Anschober berichtete gestern über die Ergebnisse. „Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf das stationäre Gesundheitswesen sind deutlich geringer ausgefallen als jene des ersten“, resümierte Anschober.

Durch die bessere Schutzausrüstung, vermehrte Testmöglichkeiten und das Wissen über den Verlauf einer Covid-Erkrankung fiel die Reduktion der Regelversorgung moderat aus. Im vergangenen März und April hatten die Spitäler noch zahlreiche Operationen verschoben.

Im stationären Bereich zeigten sich laut Studie auch positive Effekte. Im Vergleich zu 2019 wurden deutlich weniger Kinder unter 14 Jahren aufgenommen. Aufgrund der Hygienemaßnahmen und Masken nahmen die Infektionen deutlich ab. Mangels riskanter Outdoor-Aktivitäten sank auch die Zahl an Unfällen.

