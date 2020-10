Corona-Gipfel: In großer Runde zum kleinen Lockdown

Vor zehn Tagen hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) Verschärfungen für private Treffen mit dem notwendigen Kampf gegen eine exponentielle Zunahme der Neuinfektionen begründet. Denn ohne Gegensteuern sei man im Dezember mit täglich 6000 konfrontiert. Tatsächlich meldeten bereits gestern die Ministerien mehr als 5600 neue positive Fälle. Das zeigt, wie schnell der Handlungsdruck auf Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestiegen ist.

Drastische Einschränkungen

Wie aus dem den OÖNachrichten vorliegenden Entwurf (Details siehe Seite 3) hervorgeht, plant die Regierung nun drastische Einschränkungen. Zwar sollen Unis, Schulen, Kindergärten und Geschäfte offen bleiben. Dafür reicht die Palette der Verschärfungen von nächtlichen Ausgangssperren über Veranstaltungsverbote bis hin zu geschlossenen Gaststätten, Hotels und Freizeiteinrichtungen.

Um sich nicht wieder dem Vorwurf auszusetzen, mit schlecht vorbereiteten Verordnungen vor allem Verwirrung zu stiften, absolvierte man diesmal einen zweitägigen Gesprächsreigen. Erst heute um 16.30 Uhr will das Corona-Quartett um Kurz und Anschober seine Pläne für einen Lockdown vorlegen.

Als erste Gegenüber waren am Freitag ab 14.00 Uhr die Sozialpartner im Kanzleramt. Eine Forderung, die ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl auf dem Zettel hatten, wurde bereits davor im Einvernehmen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erfüllt: Ab Montag ist bis Ende März 2021 wieder die telefonische Krankmeldung für alle möglich.

Einig waren sich Katzian und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer nach der knapp einstündigen Runde in ihrem Ruf nach schneller Hilfe für die Betroffenen: Der ÖGB-Präsident will Begleitmaßnahmen und einen "Corona-Tausender" für Arbeitnehmer. Mahrer forderte Entschädigungszahlungen ohne monatelanges Warten für Unternehmen und für die Gastronomie eine Vorlaufzeit, um sich auf die Maßnahmen einstellen zu können. Anderl will den Rechtsanspruch für Sonderbetreuungszeiten.

Zur finalen Abstimmung gibt es heute ab 14.00 Uhr noch im Stundentakt Videokonferenzen mit den Landeshauptleuten und mit den Obleuten der Parlamentsparteien. Letztere müssen nach den neuen Corona-Gesetzen (am Mittwoch im Hauptausschuss) mit gravierenden Maßnahmen wie der Ausgangssperre und der Abstandsregel befasst werden. Beide dürfen gemäß Corona-Gesetz damit auch nur zehn Tage gelten und müssten danach wieder vom Hauptausschuss verlängert werden. Alle anderen Verschärfungen sollen bis 30. November gelten.

OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) verwies am Freitag auf den Ernst der Lage, die sich "auf den Intensivstationen dramatisch zuspitzt". Daher brauche es bundesweite Maßnahmen. "Klar ist, wir müssen die sozialen Kontakte drastisch reduzieren", sagte Stelzer.

