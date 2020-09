Corona-Gesetze: Regierung drängt auf Beschluss

Die geplanten Novellen der Corona-Gesetze braucht die Bundesregierung als Rechtsgrundlage, um über Maskenpflicht hinausgehende Verordnungen bei der Corona-Ampel (etwa Beschränkungen bei Veranstaltungen) erlassen zu können. Trotz der Kritik der Opposition setzen ÖVP und Grüne alles daran, die Novellen bereits im September durch den Nationalrat zu bringen. Man hoffe darauf, auch die FPÖ dafür gewinnen zu können, hieß es aus dem VP-Parlamentsklub. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer will ebenfalls weitere Gespräche, Zieldatum für den Beschluss sei der 23. September.

Geht es nach Türkis-Grün, soll Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) seinen – nach der sehr kritisch ausgefallenen Begutachtung – überarbeiteten Entwurf am Montag vorlegen. Dann soll eine Ausschussbegutachtung beschlossen werden, wofür der Gesundheitsausschuss des Nationalrats zweimal, am 14. und 21. September, tagen müsste. Damit wäre der Weg für einen September-Beschluss frei. Doch diese Vorgangsweise verweigert die FPÖ bisher. Sie will weiter eine dreiwöchige Begutachtung. Die FPÖ sprach gar von "parlamentarischer Erpressung".

Grundsätzlich ist es Usus, dass ein solches parlamentarisches Prozedere nur im Einvernehmen ins Auge gefasst wird. Gesetzlich vorgeschrieben ist es aber nicht. In der Vergangenheit habe es Fälle gegeben, in denen Ausschüsse ohne Zustimmung aller einberufen wurden, war im Parlament zu hören.

Wahrscheinlicher dürfte aber eine zweite Variante sein: Gibt es keine Einigung auf die kurze Ausschussbegutachtung, bringt die Koalition den Gesetzesentwurf in der Sondersitzung des Nationalrats kommenden Montag als Initiativantrag ein und versieht ihn mit einer Fristsetzung. Dann müsste er im Nationalratsplenum am 23. September behandelt werden, ob der Ausschuss nun tagt oder nicht. Begutachtet würde der überarbeitete Gesetzesentwurf dann gar nicht.

Von der SPÖ hieß es, dass die Verantwortung für den Termindruck bei der Regierung liege. Diese hätte zwei Monate Zeit gehabt, die Ampel und gesetzlichen Maßnahmen "sauber" zu regeln, so Gesundheitssprecher Philip Kucher.

Die verschärfte Maskenpflicht in Handel und Gastronomie kann Anschober jetzt schon per Verordnung erlassen – auch auf Bezirksebene. Das ist im bestehenden Covid-Gesetz geregelt und wurde auch nicht vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Zuletzt hatte es vor allem in Oberösterreich Zweifel gegeben, ob das rechtlich möglich sei.

