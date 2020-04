Corona-Gesetze: Jabloner kritisiert Kanzler Kurz

Zahlreiche Juristen haben die Rechtsstaatlichkeit vieler im Zuge der Corona-Krise per Verordnung oder Gesetz eingeführte Einschränkungen stark in Zweifel gezogen. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat eine Juristengruppe mit der Prüfung der Vorwürfe beauftragt, darunter Clemens Jabloner. Der Ex-Justizminister kritisierte am Freitag auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Man könne sich nicht wie dieser "auf den Verfassungsgerichtshof herausreden, dass der nachträglich alles korrigieren wird".

Video: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wurden 144 Gesetzesartikel geändert oder neu erlassen. Mittlerweile kritisieren zahlreiche Verfassungs- und Rechtsexperten die Verfahren.

Für Jabloner wäre das Kanzleramt bei der Prüfung der Gesetze genauso in der Pflicht gewesen wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP). Edtstadlers Konter: Wegen der Dringlichkeit hätten alle Parteien einem verkürzten Gesetzgebungsverfahren zugestimmt. Das sehe keine Prüfung durch den Verfassungsdienst vor. Für die Verordnung zu den Ausgangsbeschränkungen liege die inhaltliche Verantwortung ausschließlich bei Anschober.

Viel Staub hat auch Innenminister Karl Nehammer (VP) mit dem Plan aufgewirbelt, die Exekutive beim "Contact Tracing" durch die Gesundheitsbehörde "sozusagen als Flex (ein Winkelschleifer, Anm.)" einzusetzen. Konkret sollen Kriminalpolizisten Corona-Infizierte befragen, um so deren Kontaktpersonen aufzuspüren.

Nehammers Ansinnen stößt aber selbst bei dessen Landsfrau und Parteifreundin Johanna Mikl-Leitner auf Ablehnung. In ihrem Land vertraue man auf den Einsatz der 250 Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde, weil die überwiegende Mehrheit der Erkrankten ohnehin sehr kooperativ sei, schrieb Niederösterreichs Landeshauptfrau. Kommentar von FP-Klubobmann Herbert Kickl: "Infizierte sind keine Kriminellen", es brauche keine "Verhörspezialisten".