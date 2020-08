Corona-Gesetz: Auch "Reparatur" erntet Kritik

Am 13. August wurde vom Gesundheitsministerium die Novelle zum Corona-Gesetz in die zweiwöchige Begutachtung gegeben. Doch auch an dieser Novelle, die nach dem teilweisen Aufheben der Lockdown-Verordnung durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wesentliche Passagen "reparieren" soll, gibt es Kritik.

Am vorliegenden Entwurf sei "zu bezweifeln, dass er für die verfassungskonforme Umsetzung genug ist", sagt Rechtsanwaltskammerpräsident Rupert Wolff. So halte er es für "zu weitgehend", das Betreten des gesamten öffentlichen Raumes untersagen zu können, wie dies in der Novelle vorgesehen sei. Denkbar sei, so Wolff, eine solche Beschränkung nur in Kombination mit der "Corona-Ampel" für Orte mit vielen Infektionen. Auch beim Datenschutz sei "größte Sorgsamkeit" angebracht, das Recht, die Verarbeitung von Daten zu verweigern, müsse im Gesetzestext festgeschrieben sein.

Kritik kam auch von SPÖ und FPÖ: Die Kritik offenbare, "dass die Regierung aus dem VfGH-Urteil nicht viel gelernt hat", so SP-Justizsprecherin Selma Yildirim.

Bei den Neuinfektionen gab es am Wochenende einen leichten Rückgang. Oberösterreich verzeichnete am Sonntag 27, am Samstag 35 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. In Österreich waren es am Sonntag 211.

