Corona-Fall in Salzburger Landesregierung

Nachdem er in der Nacht auf Donnerstag Fieber und Gelenksschmerzen bekommen hatte, wurde gestern früh ein Schnelltest durchgeführt. Ab Mittag wurden alle Mitglieder der Salzburger Landesregierung und deren Mitarbeiter sowie weitere Mitarbeiter der Landesverwaltung in einer eigens eingerichteten Teststraße getestet. Ein Test von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP), der am Vormittag bereits im Büro war, fiel negativ aus.

Schramböck in Quarantäne

Trotz eines negativen Tests für zehn Tage in Heimquarantäne ist Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP), die beim Handelsministertreffen in Berlin Kontakt mit einem später positiv getesteten Mitarbeiter eines Kollegen hatte. Für Europaministerin Karoline Edtstadler (VP), die einen Fall in ihrem Kabinett hatte, endet die Quarantäne heute.