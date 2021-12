"Ruhe vor dem Sturm": Experten befürchten massive Omikron-Welle

Am Freitag endet der Lockdown in Oberösterreich – doch die Omikron-Variante des Coronavirus beunruhigt Experten und Politiker gleichermaßen. "Wenn Omikron sich so entwickelt, wie die Experten befürchten, dann rechne ich mit einem neuerlichen Lockdown im Jänner. Ich sehe dann wenig andere Möglichkeiten", sagt Oberösterreichs Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP), die in der Landesregierung das Gesundheitsressort führt.

Haberlander stützt sich bei ihren Aussagen auf die Vorschau des Covid-Prognose-Konsortiums. Dieses Expertengremium berechnet regelmäßig die Bandbreite der Pandemie-Entwicklung und kommt in der aktuellen Prognose von dieser Woche zu dem Schluss, dass auf Basis des aktuellen Wissensstands aus anderen Ländern "mit einer starken Verbreitung" von Omikron auch in Österreich gerechnet werden muss: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der bisherige Höchststand an Neuinfektionen der vierten Epidemiewelle deutlich übertroffen werden, sollte sich die bisher verfügbare Evidenz erhärten. Dies könnte unter pessimistischen Annahmen bereits Anfang Jänner eintreten", heißt es im Bericht des Konsortiums.

Nur eine Atempause?

Zwar werde sich das Infektionsgeschehen in Österreich bedingt durch den Lockdown nun noch einige Tage abflachen, doch dabei könnte es sich laut den Experten des Gremiums nur um eine "Ruhe vor dem Sturm" handeln.

Am 19. November – dem Höhepunkt der vierten Welle – wurden in Österreich mehr als 15.800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Bewahrheitet sich die von den Experten befürchtete Entwicklung, wäre in wenigen Wochen mit mehr als 16.000 Infektionen pro Tag zu rechnen. Was das für die Spitäler bedeutet, will das Expertengremium nicht beurteilen. Dafür wisse man noch zu wenig darüber, wie die neue Variante wirke.

"Lockdown wirkt"

Derzeit geht man davon aus, dass Omikron beträchtlich ansteckender, aber vielleicht auch milder in der Wirkung sein könnte. Gesichert sind diese Erkenntnisse allerdings noch nicht, weil Omikron erst Ende November entdeckt wurde und man noch weitere Untersuchungen braucht.

Eine exorbitant hohe Zahl an Infektionen könnte die Intensivstationen rasch wieder in einen Grenzbereich bringen, denn auch wenn die neue Variante milder ist, kann sie für betagte Menschen und solche mit Vorerkrankungen weiter gefährlich bleiben.

Für Haberlander wäre ein Lockdown dann fast unausweichlich: "Dass ein Lockdown wirkt, sieht man derzeit an der massiven Reduktion der Neuinfektionen. Aber ich wäre beruhigter, stünde uns nicht mit Weihnachten und Silvester eine Zeit der Feierlichkeiten bevor, in der viele Menschen zusammenkommen", sagt Haberlander.

