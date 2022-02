Corona-Demos: Immunität schützt Kickl vor Strafe

Wie am Dienstag bekannt wurde, ist ein drittes nach einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht in Innsbruck eingestellt worden. Dieses sei "aufgrund der parlamentarischen Immunität Ihres Mandanten" geschehen, hieß es in einem von Kickls Anwalt veröffentlichten Spruch der Behörde vom 10. Februar.

Einspruch gegen Strafe

Allerdings hatte der Nationalrat ähnliche Fälle zuvor anders beurteilt und für eine Aufhebung der Immunität Kickls entschieden. Zum ersten Mal war dies im April des vergangenen Jahres der Fall. Gegen die Verwaltungsstrafe erhob Kickl juristisch Einspruch. Das Verfahren läuft laut FP noch.

Erst am 20. Jänner dieses Jahres wurde abermals für die Aufhebung der Immunität Kickls gestimmt. In diesem Fall geht es um eine Demonstration am 11. Dezember am Heldenplatz. Auch hier hatte Kickl bei einer Massenkundgebung keine FFP2-Maske getragen.