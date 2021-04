Corona-Demo: Weniger Teilnehmer, aber hohe Gewaltbereitschaft

Rechtsextreme, Corona-Leugner und besorgte Bürger haben an der Corona-Demonstration am Samstagnachmittag in Wien laut Innenminister Karl Nehammer (VP) teilgenommen: "Nur wenn man eine rot-weiß-rote Fahne trägt, ist man noch lange kein Patriot." Die Landespolizeidirektion Wien zog am Sonntag Bilanz: 15 Festnahmen, 649 Anzeigen, 14 Mal Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei, dennoch vier verletzte Polizisten.

Nehammer verteidigte in der ORF-Pressestunde das Vorgehen der Polizei, das bei Corona-Demos teilweise als zu abwartend im Vergleich zu Kontrollen und Bestrafungen im Alltagsleben wahrgenommen wird: Gewaltbereitschaft und Aggression seien am Samstag sehr hoch gewesen. Die Polizei suche zunächst immer die Deeskalation. Wenn das nichts nütze, müsse man durchgreifen.

Rund 3000 Personen hatten die Versammlungen im Bereich Schweizergarten besucht. Die Tatsache, dass etwas weniger Teilnehmer als bei früheren Demos gezählt wurden, liegt Nehammer zufolge daran, dass auch von der FPÖ weniger mobilisiert worden sei.

Laut Polizei legten es einige Teilnehmer konkret darauf an, allfällige Polizeisperren zu durchbrechen und durch die Innenstadt zu marschieren. Die Menschen seien kontinuierlich aufgefordert worden, zwei Meter Abstand zu halten und Maske zu tragen. Von den Anzeigen wurden fast 500 wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen erteilt, 130 wegen Verwaltungsübertretungen, 36 wegen strafrechtlicher Vergehen.

Belakowitsch und Sellner dabei

Gesehen wurden bei der Corona-Demo auch die FP-Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch und der Identitäre Martin Sellner. Neben österreichischen, Regenbogen- und Bundesländer-Fahnen waren Flaggen der Verschwörungstheoretiker-Gruppe QAnon zu sehen. Dazu kamen Personen in Thor-Steinar-Outfits, einem Erkennungsmerkmal der rechtsextremen Szene. Manche Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie "Kurz ist der Weg in die Diktatur".

