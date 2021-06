Mit 128 neuen Fällen und einer Sieben-Tage-Inzidenz laut AGES von 13,5 nähern sich die Corona-Zahlen in Österreich dem Niveau des Sommers 2020. Mit den von der Bundesregierung verkündeten Juli-Öffnungsschritten sei auch ein "fast normaler" Sommer zu erwarten. Doch eine Unsicherheit bleibt: die Verbreitung der deutlich ansteckenderen "Delta-Variante", zunächst in Indien entdeckt und bereits in ganz Europa, auch in Österreich, nachgewiesen.