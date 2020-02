Corona-Debatte im Parlament: "Heillos überforderte Regierung"

Einen schweren Stand hatten Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern bei ihrer Mission, dem Nationalrat einen Lagebericht zum Coronavirus zu liefern. Die heftigste Kritik am bisherigen Krisenmanagement kam von FP-Klubobmann Kickl. Er sah die Regierung "heillos überfordert", vermisste eine "Corona-App, TV-Spots, Folder und Flugblätter". SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sah zwar von der Regierung ihre Forderung nach einer Informationsoffensive aufgegriffen. Man müsste aber "rascher und effizienter" werden und dürfe dem Virus nicht länger hinterherhinken.

Ein SP-Antrag auf Einrichtung eines Krisenkoordinators fand ebenso keine Mehrheit wie eine blaue Initiative für umfassende Information. Letzteres forderte auch Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Dass stattdessen drei unkoordinierte Hotlines eingerichtet worden seien, bringe Unklarheit. Fragwürdig sei auch, warum im Krisenstab nur der Kanzler und Minister vertreten seien.

Er stehe für "eine Politik der ruhigen Hand", konterte Anschober. Positiv stimme ihn, dass es neben den weltweit schon 2000 Corona-Todesfällen auch 32.000 Menschen gebe, die als vom Virus vollständig geheilt gelten. "Corona ist absolut kein Todesurteil", so das Fazit des Gesundheitsministers.

Nehammer verteidigte die strikten Sicherheitsmaßnahmen der vergangenen Tage etwa in einer Ferieneinrichtung in Kärnten und einer Schule in Wien. "Besonnenheit und Vertrauen in die Sicherheitsbehörden sind angebracht", so der Innenminister. Er verwies auf die enge Abstimmung etwa mit den italienischen Behörden, um grenzüberschreitende Warnungen sofort umsetzen zu können.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.