Corona-Budgetloch: 22,5 Milliarden Euro bisher

Die Zahlen zeigen ein Budgetloch von 22,5 Milliarden Euro, das die Coronakrise bisher in das Bundesbudget gerissen hat.

"Die Auswirkungen der Pandemie werden unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben noch länger beschäftigen", so Finanzminister Gernot Blümel (VP).

Massiv höhere Ausgaben

Die Einnahmen von Jänner bis Dezember sind 2020 gegenüber 2019 um ganze 8,4 Prozent eingebrochen und die Ausgaben sind parallel dazu um sagenhafte 22 Prozent gestiegen. Laut den veröffentlichten Budgetzahlen stehen in einem Jahr Einnahmen von 73,6 Milliarden Euro Ausgaben in einem Mehrausmaß von 22,5 Milliarden Euro gegenüber.

Die größten Einnahmenrückgänge gegenüber 2019 gab es bei der Körperschaftsteuer mit etwa 3,1 Milliarden Euro (minus 32,5 Prozent), der Umsatzsteuer mit 2,5 Milliarden Euro (minus 8,3 Prozent), der veranlagten Einkommensteuer mit 1,9 Milliarden Euro (minus 39,5 Prozent), der Lohnsteuer 1,2 Milliarden Euro (minus 4,3 Prozent) sowie der Mineralölsteuer 0,7 Milliarden Euro (minus 15,4 Prozent). Nur wenige Abgaben wiesen 2020 Zuwächse gegenüber 2019 auf: die Tabaksteuer mit plus fünf Prozent, die Versicherungssteuer mit plus 2,1 Prozent und die motorbezogene Versicherungssteuer mit plus 3,1 Prozent.

Demgegenüber stehen Auszahlungen von Jänner bis Dezember 2020 in Höhe von 96,1 Milliarden Euro.

Ein bedeutender Teil an Mehrauszahlungen ist auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona zurückzuführen. Beispielsweise waren 7,6 Milliarden Euro an Mehrauszahlungen im Bereich Arbeit, davon 5,5 Milliarden Euro für Kurzarbeit und 1,1 Milliarden Euro für das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe notwendig.

2020 waren im Covid-19-Krisenbewältigungsfonds Ausgaben von 28 Milliarden Euro vorgesehen, davon gingen im Budgetjahr 2020 20,8 Milliarden Euro zu Auszahlungen bzw. wurden als Steuererleichterungen gewährt. "Aktuell stehen wir bei über 31 Milliarden, die ausgezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind", kommentiert Blümel.

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer forderte angesichts dieser Zahlen einen "gerechten Beitrag von Großkonzernen und Millionären zur Finanzierung der Krisenkosten".

