Corona-Bonus dürfte ausgeweitet werden

WIEN. Der Einsatz von SPÖ und Gewerkschaft dürfte Früchte tragen. Am Mittwoch demonstrierten vor dem Parlament in Wien mehrere Gewerkschaften aus dem Gesundheits- und Sozialbereich und forderten eine Ausweitung des Corona-Bonus. Die SPÖ unterstützte die Aktion im Plenarsaal und hielt Taferl mit der Aufschrift "Corona-Bonus für alle" in die Höhe.

Wie gestern aus Koalitionskreisen zu vernehmen war, dürften nun mehrere Berufsgruppen in den Genuss der 500-Euro-Zulage kommen. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, dass nur Ärzte und Pflegekräfte das Geld als Belohnung für die höhere Belastung durch die Pandemie erhalten sollen. Geplant war, dass 189.000 Bedienstete in Krankenhäusern, stationären Einrichtungen und bei mobilen Pflegediensten die 500 Euro bekommen. Keinen Anspruch soll hingegen das Personal von privaten Trägern haben. Die Länder können Mitarbeitern, die stärker belastet waren (etwa auf Intensivstationen), einen höheren Bonus zuerkennen. Kostenpunkt: 95 Millionen Euro.

SPÖ und Gewerkschaft forderten seit längerem, dass auch Sanitäter, Reinigungspersonal, Arzthelfer und Behindertenbetreuer miteinbezogen werden, da auch sie wegen Corona deutlich mehr leisten mussten. Die Sozialdemokraten brachten dazu einen eigenen Antrag ein. Heute steht der Corona-Bonus auf der Tagesordnung des Nationalrats. Gestern wurde über eine Ausdehnung eifrig verhandelt. Zuletzt gab es Signale, dass etwa auch die Sanitäter miteinbezogen werden könnten. (gana)