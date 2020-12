Corona bestimmt auch das letzte Plenum des Jahres

Zur letzten Plenarsitzung vor dem Jahreswechsel tritt der Nationalrat heute, Donnerstag, und am Freitag zusammen – mit einem umfangreichen Programm, das nicht zuletzt von Gesetzesbeschlüssen zur Coronakrise geprägt ist.

Beschlossen wird die Verteilung von FFP2-Masken an Senioren: Alle über 65 sollen zehn Stück mit der Post zugesandt bekommen.

Koalitionsanträge bringen auch gesetzliche Verschärfungen: So soll künftig neben den Bezirksverwaltungsbehörden auf deren Antrag die Polizei die Einhaltung von Corona-Auflagen in "Betriebsstätten, Arbeitsorten, Verkehrsmitteln und bestimmten Orten" kontrollieren dürfen.

In einem Justizpaket werden diverse Fristen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verlängert, etwa die Möglichkeit, bestimmte Verfahren (Anhörungen, mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen) "unter Verwendung geeigneter Kommunikationsmittel", also per Videoübertragung, durchzuführen. Ebenfalls festgelegt wird, dass Mietzinsstundungen bis Ende März 2021 ausgedehnt werden. Delogierungen aufgrund nicht bezahlter Wohnungsmieten aus diesem Zeitraum werden bis Mitte 2022 aufgeschoben.

Im Hinblick auf bevorstehende Corona-Impfungen werden auch Rettungssanitäter, die über mindestens 2000 Stunden Berufserfahrung in den vergangenen fünf Jahren verfügen, zur Durchführung von Impfungen gegen Corona in "strukturierten Einrichtungen" (z. B. Teststraßen) berechtigt. Voraussetzung ist ärztliche Aufsicht.

Die SPÖ drängt darauf, dass den Gemeinden die Kosten für die Corona-Massentests vom Bund ersetzt werden. Am Freitag werde man dies beantragen, kündigte der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried an.

Gesetz gegen Hass im Netz

Auf dem Programm steht auch das Paket gegen "Hass im Netz". Dieses wird die FPÖ ablehnen, Justizsprecher Harald Stefan sieht "die Meinungsfreiheit bedroht". Zustimmung zu den zivil- und strafrechtlichen Bestimmungen kommt von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Das Kommunikationsplattformen-Gesetz lehnt sie jedoch ab, Große wie Facebook und Google würden die Strafen "aus der Portokasse zahlen", kleine heimische Unternehmen aber in Nöte geraten.

