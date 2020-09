Corona-Ampel: Linz bleibt bei Kritik, Regierung versucht zu beruhigen

"Gemessen an der Linzer Bevölkerung, ist nur jeder 4000. infiziert. Das verdeutlicht erneut, dass die gelbe Einstufung auf der Corona-Ampel nicht gerechtfertigt ist", erneuerte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) am Sonntag seine Kritik.

Eine rechtskräftige Verordnung kündigte Gesundheitsminister Rudi Anschober, wie berichtet, bis Freitag an. Bis dahin solle auch die Ausweitung des Mund-Nasen-Schutzes auf den gesamten Handel rechtsverbindlich umgesetzt werden (derzeit eine "Gelb"-Maßnahme). Anschober appellierte, die "Streitereien" in Bezug auf die Ampelschaltung einzustellen, und stellte auch Änderungen in den Raum: So könne es "spezifischere Abgrenzungen" geben und nicht nur auf Bezirksebene. Damit reagierte er auf Kritik des Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter (VP), dass es im "gelb" eingestuften Bezirk Kufstein regional sehr unterschiedliche Infektionszahlen gebe. Vor allem Pendlerströme und Tourismuseffekte würden in die Bewertung schrittweise noch stärker eingebaut, so Anschober. Bereits kommende Woche werde die virologische Lage in ganz Österreich neuerlich gesamthaft untersucht.

Video: Corona-Ampel: Kurz verteidigt Umsetzbarkeit

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) versuchte zu kalmieren: Die Gelb-Schaltung sei "keine Schuldzuweisung", es sei vernünftig, die Ampel als "Präventionsinstrument" zu sehen.

Von der Opposition wurde Widerstand gegen das neue Covid-19-Gesetz angekündigt, das die Koalition am 23. September im Nationalrat beschließen will. Im Bundesrat könnten FP und SP das Gesetz für acht Wochen blockieren.

Die Bewertungen

Zu sehr unterschiedlichen Bewertungen kam die Corona-Kommission bei der Vergabe der Ampelfarben im Vergleich:

Linz (gelb/mittleres Risiko): Die kumulative 7-Tage-Inzidenz (Infektionsfälle) zeigt einen Rückgang von 32 auf 26 je 100.000 Einwohner. 62 Prozent der neu identifizierten Fälle konnten hinsichtlich ihrer Quelle aufgeklärt werden.

Die kumulative 7-Tage-Inzidenz (Infektionsfälle) zeigt einen Rückgang von 32 auf 26 je 100.000 Einwohner. 62 Prozent der neu identifizierten Fälle konnten hinsichtlich ihrer Quelle aufgeklärt werden. Graz (ebenfalls gelb/mittleres Risiko): Die 7-Tage-Inzidenz zeigt einen Anstieg von 21 auf 31 je 100.000 Einwohner. Bei den neu identifizierten Fällen konnten 34 Prozent hinsichtlich ihrer Quelle aufgeklärt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz zeigt einen Anstieg von 21 auf 31 je 100.000 Einwohner. Bei den neu identifizierten Fällen konnten 34 Prozent hinsichtlich ihrer Quelle aufgeklärt werden. Wiener Neustadt (grün/geringes Risiko): Die 7-Tages-Inzidenz zeigt einen sprunghaften Anstieg von 22 auf 44 Fälle pro 100.000 Einwohner. Bei den Neuinfizierten konnten 58 Prozent der Fälle hinsichtlich ihrer Herkunft abgeklärt werden.

Die 7-Tages-Inzidenz zeigt einen sprunghaften Anstieg von 22 auf 44 Fälle pro 100.000 Einwohner. Bei den Neuinfizierten konnten 58 Prozent der Fälle hinsichtlich ihrer Herkunft abgeklärt werden. Innsbruck (grün/geringes Risiko): Die 7-Tages-Inzidenz zeigt einen Rückgang von 43 auf 33 pro 100.000 Einwohner, bei 71 Prozent der neuen Fälle konnte die Quelle abgeklärt werden.

Die Auslastung der Intensivbetten wird in Oberösterreich mit 0,8 Prozent angegeben.

