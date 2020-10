Corona-Ampel: Kein Rot, aber sechs orange Bezirke in Oberösterreich

Bisher waren lediglich elf oberösterreichische Bezirke gelb gefärbt, der Rest blieb grün. Mit der Sitzung der Ampel-Kommission hat sich dieses Bild aber deutlich geändert: Sechs Bezirke (Linz-Land, Linz-Stadt, Wels, Vöcklabruck, Gmunden und Rohrbach) sind auf orange gesprungen, Steyr-Stadt ist statt gelb wieder grün, und Urfahr-Umgebung wurde gelb. Die übrigen Bezirke behielten ihre bisherigen Farben.

Österreichweit gibt es zehn neue orange Bezirke. Zwar machten am Donnerstag auch Gerüchte von rot gestellten Bezirken die Runde, diese bewahrheiteten sich aber nicht. Unter anderem deshalb, weil sich die „risikoindizierte Fallzahl“ vielfach verbessert hat. Diese Zahl gibt an, bei wie vielen Corona-Fällen der Infektionsweg nachverfolgt werden kann. Wien – nach wie vor Schlusslicht – hat sich zuletzt deutlich verbessert (um zehn Prozentpunkte auf 61 Prozent).

Insgesamt ist das Infektionsgeschehen aber hoch, am Donnerstag wurden bundesweit 1209 Neuinfektionen verzeichnet – der Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

In Oberösterreich hatte man die Farbschaltungen mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen Tage bereits erwartet. Was dies nun genau in den betroffenen Regionen bedeutet, ist offen. Klärung erhofft man sich bei der morgigen Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne).

"Wollen kein Orange in Schulen"

Ebenfalls am Freitag wird darüber beraten, ob und wie die Ampel des Bildungsministeriums geschaltet wird. Denn bisher stimmten die Farben nicht immer überein, und man agierte im Bildungsbereich weniger streng. „Entscheidend ist für mich, wie sich die Entwicklung und die daraus resultierende Schaltung auf die Schulen auswirkt“, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Bisher habe es „glücklicherweise eine differenzierte Betrachtung“ der Situation gegeben. Die Position Oberösterreichs ist klar: „Wir werden dafür eintreten, dass es kein Orange in einer Bildungseinrichtung gibt.“ Denn dies würde bedeuten, dass man in den Schulen für über 14-Jährige auf Unterricht zu Hause umstellt.

Dies gelte es auf jeden Fall zu verhindern, und das würde auch das Fallgeschehen nicht rechtfertigen, so Haberlander. Dort, wo es Cluster gibt, sind diese nicht an Schulen zu finden, sondern bei Erwachsenen zum Beispiel im beruflichen Umfeld. So ist der Cluster bei dem Fleischverarbeitungsbetrieb in Ried auf 140 Fälle angestiegen. Auch ein Todesfall war zu beklagen: ein 81-Jähriger mit Vorerkrankungen verstarb im Salzkammergut Klinikum.

Offene Nachfolge

Wer die Virologen Elisabeth Puchhammer-Stöckl und Günter Weiß in der Ampel-Kommission nachfolgt, ist noch offen. Wie von den OÖN berichtet, haben beide offiziell aus Zeitgründen das Gremium verlassen. Die politische Einflussnahme auf die Farbschaltungen soll aber für Unmut unter den Experten geführt haben. Bis neue Mitglieder gefunden sind, übernehmen die Stellvertreter Herwig Kollaritsch bzw. Stephan Aberle und Susanne Rabady. Auch in einem anderen Gremium gab es am Donnerstag einen Abgang. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) kündigte an, man werde nicht mehr am Krisenstab teilnehmen. Als Grund nannte er die neue Vorgehensweise bei der Bekanntgabe der Infektionszahlen. Zudem sei der VP-geführte Stab ein „Propagandaministerium“. ÖVP, FPÖ und Neos reagierten mit Unverständnis und warfen Hacker vor, so den gemeinsamen Kampf gegen das Virus zu behindern.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at