Claudia Plakolm: "Ich bin kein Fan von Verboten"

WIEN. Claudia Plakolm (VP) plant als Digitalisierungsstaatssekretärin ihre ersten Projekte. In den Gemeinden soll es künftig Digi-Dolmetscher geben. Bei der Nationalratswahl will die Oberösterreicherin in ihrem Wahlkreis antreten, FP-Chef Herbert Kickl als Koalitionspartner ist ein "rotes Tuch".