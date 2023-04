Christian Kern: "Ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt"

OÖNachrichten: Wie groß ist Ihr schlechtes Gewissen, wenn Sie sehen, wie die SPÖ aktuell taumelt? Christian Kern: Natürlich habe ich meinen Anteil an der aktuellen Entwicklung mit meinem vorzeitigen Abgang, das ist mir bewusst. Haben Sie es jemals bereut, dass Sie sich 2018 so schnell und für viele überraschend als SPÖ-Chef zurückgezogen haben? Ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt, aber natürlich wäre damals mehr drinnen gewesen. Ich habe in meinem Berufsleben viel Glück und