Chorherr-Prozess: Benko weist alle Vorwürfe zurück

Benko und acht weiteren Unternehmern wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor, beim Grünen-Planungssprecher Chorherr mit Spenden an dessen Sozialverein Vorteile bei Widmungsverfahren erreicht zu haben.

Tatsächlich hat Benkos Signa Holding 2011 den Betrag von 100.000 Euro an den Verein S2Arch überwiesen. Die WKStA vermutet, dass dahinter ein Signa-Großprojekt am Wiener Hauptbahnhof gestanden ist. Was Benko vehement bestritt. Der Masterplan für das Projekt sei Jahre davor beschlossen worden. Er habe nicht einmal gewusst, dass ein Zusammenhang zwischen Chorherr und dem Verein bestehe.

Richter Michael Tolstiuk ordnete für eine der nächsten Sitzungen die Ladung von Ex-Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) an.